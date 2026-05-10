“Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni'. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma.

“Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme”

“Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più. Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme: a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, e quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo”, conclude la premier.