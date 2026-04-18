Laureato in Medicina, ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nel governo Meloni, ha iniziato la sua carriera negli anni Novanta nella Lega Lombarda di Umberto Bossi. È stato ministro delle Riforme istituzionali nel governo Berlusconi II, ministro per la Semplificazione normativa nel governo Berlusconi IV e quattro volte vicepresidente del Senato