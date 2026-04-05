Auguri di Pasqua dei politici italiani: da Meloni a Mattarella. FOTO

Gli auguri di Pasqua dei politici italiani sui social: da Meloni a Mattarella. FOTO
Nella domenica di Pasqua, sono diversi i politici italiani che hanno postato sui social messaggi di auguri. La premier Meloni ha pubblicato una foto con la figlia. Salvini: “Che sia un giorno di pace, speranza e serenità”. Tajani: “Pace e resurrezione”. “Pace, speranza e serenità” è anche l’augurio di Conte. Il presidente Mattarella nel suo messaggio al Papa: “Recuperare al più presto le ragioni del dialogo, della moderazione e della convivenza pacifica e giusta tra le genti"
- Nel giorno di Pasqua, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Papa: "Nella giornata in cui la Chiesa cattolica celebra in Italia e in ogni luogo la gioia della risurrezione e il trionfo della vita sulla morte, auspico che questi sentimenti, specialmente in tempi così complessi e inquieti, rasserenino e sollecitino tutti a recuperare al più presto le ragioni del dialogo, della moderazione e della convivenza pacifica e giusta tra le genti”.
- Diversi politici italiani, poi, hanno affidato i loro auguri di Pasqua ai social. Iniziamo la carrellata con la premier Giorgia Meloni, che ha postato una foto insieme alla figlia. "Con affetto, rivolgo a tutti voi e ai vostri cari i più sinceri auguri di una felice e serena Pasqua", si legge nel messaggio.
- Anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha augurato buona Pasqua sui social, postando l'immagine di un crocifisso all'alba. "Buona santa Pasqua a tutti voi. Che sia un giorno di pace, speranza e serenità, da vivere accanto alle persone che amate", ha scritto.
- “Che sia una santa Pasqua di pace e resurrezione”, ha scritto sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia.
- Anche il leader del M5s Giuseppe Conte, attraverso i social, ha augurato una Pasqua “di pace, speranza e serenità”.
- Il messaggio di auguri sui social del Pd.
- "In un tempo in cui i conflitti tornano a imporsi e il dialogo sembra faticare, la Pasqua ci ricorda una responsabilità precisa: non considerare la violenza inevitabile. La pace non è una parola astratta, ma una scelta concreta che riguarda tutti noi, nelle istituzioni e nella società: significa scegliere ogni giorno la via del rispetto, dell'ascolto e della convivenza. Dobbiamo continuare a costruire spazi di confronto e umanità": è il messaggio della ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.
- Il messaggio di auguri sul profilo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
- "A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità", ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa.
- "Cristo è risorto. La Santa Pasqua rinnova un messaggio di speranza e di pace. I miei sinceri auguri a voi e alle vostre famiglie", ha scritto sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana, postando un'immagine del Cristo risorto nella “Resurrezione” di Piero della Francesca.