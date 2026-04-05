Auguri di Pasqua dei politici italiani: da Meloni a Mattarella. FOTO

Nella domenica di Pasqua, sono diversi i politici italiani che hanno postato sui social messaggi di auguri. La premier Meloni ha pubblicato una foto con la figlia. Salvini: “Che sia un giorno di pace, speranza e serenità”. Tajani: “Pace e resurrezione”. “Pace, speranza e serenità” è anche l’augurio di Conte. Il presidente Mattarella nel suo messaggio al Papa: “Recuperare al più presto le ragioni del dialogo, della moderazione e della convivenza pacifica e giusta tra le genti"