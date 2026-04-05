Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella manda auguri Pasqua al Papa: si recuperino ragioni dialogo

Cronaca

Il capo dello Stato aggiunge nel messaggio: "Nella giornata in cui la Chiesa cattolica celebra in Italia e in ogni luogo la gioia della risurrezione e il trionfo della vita sulla morte, auspico che questi sentimenti, specialmente in tempi così complessi e inquieti, rasserenino e sollecitino tutti - governanti, donne e uomini di buona volontà - a recuperare al più presto le ragioni del dialogo, della moderazione e della convivenza pacifica e giusta tra le genti"

ascolta articolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della Pasqua rivolgendo al pontefice, "a nome del popolo italiano e mio personale, i più fervidi auguri in occasione della Santa Pasqua, la prima dalla sua elezione al soglio pontificio". Il capo dello Stato aggiunge: "Nella giornata in cui la Chiesa cattolica celebra in Italia e in ogni luogo la gioia della risurrezione e il trionfo della vita sulla morte, auspico che questi sentimenti, specialmente in tempi così complessi e inquieti, rasserenino e sollecitino tutti - governanti, donne e uomini di buona volontà - a recuperare al più presto le ragioni del dialogo, della moderazione e della convivenza pacifica e giusta tra le genti. Ci è di conforto la speranza che la Santa Pasqua rechi ovunque un messaggio che scuota dalla rassegnazione ed esorti all'azione concreta affinché l'umanità sia risvegliata da quella che Vostra Santità ha definito la 'globalizzazione dell'impotenza'". 

Il messaggio del Presidente

 

Mattarella prosegue: "In un mondo segnato da profonde divisioni, talvolta esacerbate da interpretazioni distorte e strumentali delle fedi religiose, vostra Santità costituisce punto di riferimento universale, capace di promuovere una cultura di concordia tra i popoli che valica i confini confessionali. Pertanto, condividendone l'urgenza, mi unisco ai suoi costanti appelli a favore della pace, della giustizia e del bene comune. Sono i medesimi valori posti a fondamento della Repubblica italiana. La lieta celebrazione odierna mi offre parimenti l'opportunità di ringraziare la Santità vostra per le recenti visite pastorali compiute nella diocesi di Roma e per le numerose visite in Italia che Ella si accinge a compiere". Quindi conclude: "Ciascuna di queste occasioni rappresenta un segno tangibile della vicinanza del soglio di Pietro al nostro Paese, che accogliamo e ricambiamo con profondo affetto. In questo spirito, le auguro, Padre santo, una buona e santa Pasqua, rinnovandole i migliori auspici di benessere personale". 

Leggi anche

Mattarella: "Tocca all'Europa saper dire di no alle guerre"
FOTOGALLERY

©Ansa

Pope Leo XIV during Holy Mass to Easter Vigil in the Holy Night of Easter at Saint Peter's Basilica in Vatican City, 04 April 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI
1/11
Mondo

Papa Leone XIV, le foto della prima veglia di Pasqua del Pontefice

Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in...

Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice...

Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Cronaca

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni....

Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Cronaca

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti. Al...

Cronaca: i più letti