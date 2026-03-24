Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul referendum giustizia
Arrow-link
Arrow-link

Referendum sulla Giustizia, l’affluenza e come si è votato Regione per Regione

Politica
©Ansa

Introduzione

Al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo il “no” si è imposto con ampio margine. Il 53,74% degli italiani si è schierato contro i cambiamenti proposti dal governo Meloni. Il fronte dei contrari conta circa 15 milioni di elettori, quasi 2 milioni in più dei “sì”, che si sono fermati al 46,26%. Il “no” ha vinto in quasi tutte le Regioni, tranne che in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Maxi-affluenza: ha sfiorato il 59%. Ecco come è andato il voto nelle varie zone (LA MAPPA).

Quello che devi sapere

Abruzzo

In Abruzzo l’affluenza è stata del 60%, con picchi del 70% in 11 Comuni. Il “no” sfiora il 52% e nel capoluogo L'Aquila, anche se nella Provincia nel suo complesso prevale il “sì”.

 

Per approfondire:

Referendum Giustizia, vince No: i motivi del voto secondo l’analisi YouTrend per Sky TG24

1/20

Basilicata

Qui l’affluenza è stata del 53,2%. Per il “no” il 60% dei votanti, contro il 40% del “sì”. Percentuale confermata anche nel capoluogo Potenza, mentre a Matera i voti contro la riforma sono arrivati al 68,2%.

 

Per approfondire:

Il peso del voto dei giovani sulla vittoria del No

2/20
pubblicità

Calabria

Penultima per affluenza, con il 48,3%, nella Regione il “no” vince con il 57,2% e nel capoluogo Catanzaro supera il 60%. A Reggio Calabria, invece, vince il “sì” con il 50,8%.  

 

3/20

Campania (e il record di Napoli)

In Campania affluenza al 50,3%. Vittoria schiacciante del “no” con il 65,2% e record assoluto tra i capoluoghi di Regione per Napoli, dove i voti contrari alla riforma sono stati il 75,4%.

4/20
pubblicità

Emilia Romagna (e il record di affluenza)

In Emilia Romagna si è registrato il record di affluenza: 66,6%. Il “no” vince con il 57,2% e a Bologna ottiene il 68,1%. Nelle province di Ferrara e Piacenza prevale invece il “sì”.

5/20

Friuli-Venezia Giulia

Affluenza al 61,6%. Questa è stata una delle tre Regioni dove hanno vinto i voti a favore della riforma, che si sono attestati al 54,4%. Ma il “no” ha prevalso in tutte le città capoluogo, e nelle province di Trieste e Gorizia.

6/20
pubblicità

Lazio

Affluenza al 61,7%. Il “no” vince con il 54,6% e a Roma si impone con il 60%. Il “sì”, invece, conquista tutte le altre città capoluogo.  

7/20

Liguria

Affluenza al 62,2% e il “no” avanti con il 57%. Il “sì” prevale nel Provincia di Imperia ma non nella città capoluogo. A Genova il “no” arriva al 64%.

8/20
pubblicità

Lombardia

Affluenza al 63,7%. Questa è stata la Regione che ha trainato il “sì”, con il 53,6%. Il “no”, però, ha dominato nella città e nella provincia di Milano.

9/20

Marche

Affluenza al 63,7%. Contrario alla riforma il 53,7%, ad Ancona il picco del “no” con il 61,5%. Il “sì” prevale nella sola Provincia di Macerata, ma non nella città capoluogo.

10/20
pubblicità

Molise

Affluenza al 54%. Il “no” si impone con il 54,7% e nella città di Campobasso arriva al 58,6%.

11/20

Piemonte

Affluenza al 62,6%. Il “no” si attesta al 53,5%, trascinato da Torino e dalla sua Provincia. Il “sì”, invece, ha dominato in tutte le altre Province, con Vercelli che registra la percentuale più alta, 55,7%, di voti favorevoli alla riforma.

12/20
pubblicità

Puglia

Affluenza al 52%. Il “no” vince con il 57,1% dei voti, e in particolare nella città di Bari e nella sua provincia supera il 60%.

13/20

Sardegna

Affluenza al 52,8%. Il “no” sfiora il 60% e nella città capoluogo di Regione, Cagliari, lo supera, attestandosi al 61,2%.

14/20
pubblicità

Sicilia (e la maglia nera per l'affluenza)

Maglia nera per l'affluenza per la Sicilia, con il 46,1%. Il “no” va oltre il 60% e a Palermo sfonda con il 68,9%.

15/20

Toscana

Seconda per la maggiore affluenza, con il 66,2%. Buona vittoria del “no” con il 58,1%. A Firenze exploit dei contrari alla riforma, sono il 66,5%.

16/20
pubblicità

Trentino-Alto Adige

Affluenza al 52,4%. Il “no” vince di poco, fermandosi al 50,5%. Ma nella città di Trento è vittoria netta con il 60%.

17/20

Umbria

Terza Regione per affluenza con il 65%. Il “no” vince con il 51,6% e a Perugia supera il 55%.

18/20
pubblicità

Valle d'Aosta

Affluenza al 58,5%. Il “no” vince con il 51,8% e nella città di Aosta arriva al 55%.

19/20

Veneto

Affluenza al 63,4%. Il “sì” vince con il 58,4% ma il “no” prevale in cinque capoluoghi di Provincia su sette e, nella città di Venezia, si attesta al 55,1%.

 

Per approfondire:

Da Schlein a Conte passando da Renzi, Meloni, Tajani: le reazioni dopo il voto

20/20
pubblicità

Leggi anche

Politica

Referendum, il peso del voto dei giovani sulla vittoria del No

Politica

Referendum Giustizia, Meloni: “Andremo avanti”. Tutte le reazioni

Politica

Umberto Bossi, mogli, figli e vita privata del fondatore della Lega

Politica

Bossi, tra "Padania" e "Roma ladrona", il linguaggio del Senatùr

Politica

Morto Umberto Bossi, le reazioni da Meloni a Mattarella e Salvini