Introduzione

Al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo il “no” si è imposto con ampio margine. Il 53,74% degli italiani si è schierato contro i cambiamenti proposti dal governo Meloni. Il fronte dei contrari conta circa 15 milioni di elettori, quasi 2 milioni in più dei “sì”, che si sono fermati al 46,26%. Il “no” ha vinto in quasi tutte le Regioni, tranne che in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Maxi-affluenza: ha sfiorato il 59%. Ecco come è andato il voto nelle varie zone (LA MAPPA).