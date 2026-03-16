La presidente del Consiglio in un’intervista a Il Dubbio: "Non vogliamo punire nessuno, e non accetto che qualcuno lo sostenga. La riforma non è fatta contro i magistrati o contro qualcuno, ma che è invece per tutti i magistrati e, con loro, per tutti i cittadini". Domani su Sky TG24 il confronto Nordio-Grosso ascolta articolo

"Questa riforma è una riforma giusta e che riguarda la vita di tutti, la nostra libertà e i nostri diritti. Se un magistrato sbaglia o non fa il proprio dovere, nella maggior parte dei casi non accade nulla. E quel magistrato può fare anche carriera. E chi ne pagale conseguenze? I cittadini, le famiglie e le imprese di questa nazione. Ecco perché è necessario andare a votare, e votare Sì, perché è arrivato il tempo di correggere queste storture, profonde e strutturali". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in un’intervista al quotidiano Il Dubbio in vista del referendum del 22 e 23 marzo, ribadisce: "La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, ed è indispensabile per far camminare l'Italia. Ma se la giustizia è lenta, inefficiente e ingiusta, allora tutta la macchina si inceppa e le conseguenze le pagano i cittadini. Tutti i cittadini, non solo coloro che hanno avuto direttamente a che fare con la giustizia".

Meloni: "Non è una riforma contro i magistrati" "L'obiettivo di questa riforma - dice Meloni - è rendere la giustizia più moderna, giusta, responsabile e libera. Libera dai condizionamenti della politica, e da quelle degenerazioni correntizie che hanno compromesso la credibilità, il prestigio e l'autorevolezza della magistratura", continua. "Noi - aggiunge la presidente del Consiglio - non vogliamo punire nessuno, e non accetto che qualcuno lo sostenga. È un'accusa strumentale, di chi non ha argomenti di merito per contestare la riforma. Io ho iniziato a far politica seguendo l'esempio di Paolo Borsellino, e ho sempre nutrito massimo rispetto per il lavoro che i magistrati fanno ogni giorno per contrastare il crimine e garantire ai cittadini libertà e sicurezza. E il fatto che questa riforma sia convintamente sostenuta da moltissimi magistrati in servizio, fra i quali Procuratori della Repubblica e Presidenti di sezione di Cassazione, conferma nel modo più evidente che non è fatta contro i magistrati o contro qualcuno, ma che è invece per tutti i magistrati e, con loro, per tutti i cittadini". Leggi anche Meloni: "La riforma della giustizia è un traguardo epocale"