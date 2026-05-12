Il 15 e 16 maggio l’isola ospiterà la prima edizione di questo format, dal titolo (Dis)Uniti, per un incontro tra politica, imprese e informazione. All’evento prenderanno parte alcune delle personalità di maggiore rilievo del mondo istituzionale e giornalistico del Paese ascolta articolo

Venerdì 15 maggio partirà la prima edizione dei Capri Talks per due giorni di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi di attualità. Il format si aprirà ai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco dell’isola di Capri, Paolo Falco, che inaugurerà (Dis)Uniti. Lo scopo dell’evento, evidente sin dal titolo, è invitare a confrontarsi sulle sfide del nostro tempo: sicurezza energetica, stili di vita, geopolitica e lavoro. Il progetto è stato ideato e organizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione istituzionale e nell’analisi dei dati, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della Città di Capri. L’evento è inoltre curato da Davide Desario, Direttore dell’Adnkronos e presentato da Maria Antonietta Spadorcia, Vice direttrice del Tg2.

Il primo giorno Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà l’ospite del primo panel, intervistato da Davide Desario. Seguirà un appuntamento su cultura e informazione nell’era dell’intelligenza artificiale, moderato da Francesco Maesano, giornalista del Tg1, con la partecipazione del Sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, del Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Gabriella Buontempo, del deputato del Partito Democratico, Stefano Graziano, e del deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo. In chiusura della prima giornata interverrà, per una sessione sull’energia, il Ministro per l’ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervistato da Maria Antonietta Spadorcia. L’energia sarà ancora al centro nel confronto tra Vinicio Vigilante, Amministratore delegato GSE e Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore delegato Italgas Reti. Interverranno, inoltre, la Responsabile relazioni istituzionali sud Europa di Meta, Laura Bononcini, il Responsabile affari centrali di ENEL, Edoardo De Luca, e il Responsabile relazioni istituzionali di Renexia, Andrea Porchera. Vedi anche Bollette, allo studio nuove tutele per le fasce più deboli. Il piano