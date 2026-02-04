Dopo il rinvio di un giorno per permettere al Quirinale di valutare il provvedimento, nel pomeriggio del 5 febbraio l'intero pacchetto - un decreto legge e un disegno di legge - approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Intanto, oggi c’è stato un incontro al Colle tra il presidente della Repubblica e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: al centro del colloquio, secondo fonti parlamentari, ci sarebbe stato anche il tema sicurezza ascolta articolo

Il tema sicurezza continua a essere al centro del dibattito politico. Dopo il rinvio di un giorno per permettere al Quirinale di valutare il provvedimento, giovedì pomeriggio l'intero pacchetto - un decreto legge e un disegno di legge - approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Intanto, nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto l'informativa al Senato dopo gli scontri di Torino legati al corteo per Askatasuna, oggi c’è stato un incontro al Colle tra il presidente Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: al centro del colloquio, secondo fonti parlamentari, ci sarebbe stato anche il tema del decreto sicurezza.

Il pacchetto sicurezza Per quanto riguarda il pacchetto "corposo" delle misure sulla sicurezza, circa 80 pagine, i tecnici sono al lavoro. Martedì 3 febbraio il provvedimento è stato inviato in mattinata al Colle, dopo diversi interventi di "limatura" rispetto alle norme così come erano state inizialmente immaginate. Gli interventi erano stati fatti dopo le osservazioni che dagli uffici della presidenza della Repubblica erano arrivate già da giorni al governo. Ora, anche dopo l’incontro tra Mattarella e Mantovano, il filo diretto tra Palazzo Chigi e Quirinale resta costante e il lavoro dei tecnici prosegue. La premier Giorgia Meloni vuole che ci si muova rapidamente, ma senza inciampi, in direzione di un impianto di norme "più efficaci" a tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche degli agenti. Il Consiglio dei ministri, quindi, è slittato di 24 ore sia per dare tempo alla presidenza della Repubblica di valutare il provvedimento (non solo nella sua omogeneità, ma anche nella scrittura dei singoli interventi) sia per non togliere spazio ai tentativi di mediazione - falliti al momento - con le opposizioni. Vedi anche Decreto Sicurezza, le misure dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale