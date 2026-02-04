Incontro tra Mattarella e Mantovano, al centro anche il pacchetto sicurezza. Cdm giovedìPolitica
Il tema sicurezza continua a essere al centro del dibattito politico. Dopo il rinvio di un giorno per permettere al Quirinale di valutare il provvedimento, giovedì pomeriggio l'intero pacchetto - un decreto legge e un disegno di legge - approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Intanto, nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto l'informativa al Senato dopo gli scontri di Torino legati al corteo per Askatasuna, oggi c’è stato un incontro al Colle tra il presidente Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: al centro del colloquio, secondo fonti parlamentari, ci sarebbe stato anche il tema del decreto sicurezza.
Il pacchetto sicurezza
Per quanto riguarda il pacchetto "corposo" delle misure sulla sicurezza, circa 80 pagine, i tecnici sono al lavoro. Martedì 3 febbraio il provvedimento è stato inviato in mattinata al Colle, dopo diversi interventi di "limatura" rispetto alle norme così come erano state inizialmente immaginate. Gli interventi erano stati fatti dopo le osservazioni che dagli uffici della presidenza della Repubblica erano arrivate già da giorni al governo. Ora, anche dopo l’incontro tra Mattarella e Mantovano, il filo diretto tra Palazzo Chigi e Quirinale resta costante e il lavoro dei tecnici prosegue. La premier Giorgia Meloni vuole che ci si muova rapidamente, ma senza inciampi, in direzione di un impianto di norme "più efficaci" a tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche degli agenti. Il Consiglio dei ministri, quindi, è slittato di 24 ore sia per dare tempo alla presidenza della Repubblica di valutare il provvedimento (non solo nella sua omogeneità, ma anche nella scrittura dei singoli interventi) sia per non togliere spazio ai tentativi di mediazione - falliti al momento - con le opposizioni.
Le misure
È possibile che, in vista del Cdm di giovedì, alcune parti del pacchetto vengano modificate per superare dubbi e obiezioni sulla costituzionalità di alcuni passaggi più delicati, come l'idea di fermo preventivo che sarebbe stata profondamente modificata e - secondo alcuni - potrebbe assomigliare più a un rafforzamento del cosiddetto “daspo urbano”, più “digeribile”, nelle intenzioni dell'esecutivo. Ma resta da vedere se questa soluzione supererà il vaglio del Colle. Nel decreto ci dovrebbero essere anche lo "scudo" penale, cioè la non automatica iscrizione nel registro degli indagati, che però sarà erga omnes, non solamente per gli agenti (per i quali dovrebbe arrivare anche la tutela legale). E dovrebbe entrare anche la stretta sull'uso dei coltelli per i minori. Niente da fare, almeno per ora, per la cauzione per le manifestazioni: la Lega, che sul punto ha fatto un pressing fortissimo negli ultimi giorni, di fatto lo ha confermato spiegando che punterà comunque ad "arricchire" il pacchetto con "ulteriori proposte". "C'è una proposta della Lega che prevede la cauzione o la fideiussione in caso di manifestazioni di piazza. Lo ritengo giusto ma non penso che la misura possa rientrare nel decreto sicurezza", ha precisato il vicepremier Matteo Salvini. Critiche al pacchetto sicurezza sono arrivate dalle opposizioni. La segretaria del Pd Elly Schlein, nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro Nello Musumeci sul maltempo, ha sottolineato: “Dodici miliardi potrebbero essere usati per un grande piano di messa in sicurezza del territorio. Quella è sicurezza", "anche gli sfollati di Niscemi che hanno perso tutto è sicurezza".
