Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

È stato messo ai domiciliari il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte al pestaggio dell'agente del reparto mobile di Padova. Altri due uomini, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, sono stati scarcerati con obbligo di firma. La gip: "Guerriglia urbana" preceduta da un'azione "evidentemente preordinata e organizzata"

È stato messo ai domiciliari il 22enne, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché sospettato di aver preso parte - lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna - all'aggressione ai danni del poliziotto del reparto mobile di Padova Alessandro Calista . Quella avvenuta nel capoluogo piemontese è stata una vera e propria "guerriglia urbana" preceduta da un'azione "evidentemente preordinata e organizzata" da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna, ha scritto la gip Irene Giani nelle diverse ordinanze con cui si è pronunciata sulla posizione delle persone arrestate.

"Concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni": è una delle contestazioni mosse al ventiduenne originario della provincia di Grosseto, che resta indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Era stata la procura a formulare l'ipotesi di reato: la gip Irene Giani ha stabilito che ci sono indizi sufficienti a giustificare la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Indizi che invece non sono stati ritenuti sufficienti per l'ipotesi di rapina delle attrezzature del poliziotto. Il ragazzo, emerge inoltre dal dispositivo cautelare del gip, non risulta legato a gruppi organizzati violenti o antagonisti, né è mai emerso "quale autore di atti della medesima indole nel corso di precedenti manifestazioni o cortei".

Scarcerati con obbligo di firma altri due arrestati

Sono invece state scarcerate con obbligo di firma altre due persone coinvolte negli incidenti avvenuti a Torino. Si tratta di due uomini che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. "Siamo contenti della decisione del giudice, anche se riteniamo di essere del tutto estranei agli incidenti. Per questo valuteremo la possibilità di ricorrere al tribunale del riesame", ha dichiarato l'avvocato di uno dei due uomini, che resta indagato per resistenza e violenza pubblico ufficiale. All'udienza di convalida, oltre ad aver negato qualsiasi coinvolgimento in azioni contro le forze dell'ordine, l'uomo si era detto "inorridito" dall'aggressione al poliziotto Alessandro Calista. "Il gip è rimasto impermeabile ai tentativi di condizionamento e ha preso la sua decisione seguendo normalmente le regole processuali - ha commentato un altro avvocato difensore di uno dei due scarcerati - Il giudice, dopo aver osservato che ci sono 'gravi indizi' ancora da approfondire, ha seguito correttamente le regole sulla custodia cautelare dicendo che non ci sono elementi per applicare misure diverse. Sono le regole normali di un Paese normale".

Salvini: "Gli arrestati già a piede libero. Vergogna"

"Già a piede libero. Vergogna. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale", ha scritto sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. "Questa è la conferma di quando sosteniamo che delinquenti del genere si sentono legittimati a devastare, distruggere e picchiare perché godono di un sostanziale senso di impunità . ha dichiarato anche il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni - La giustizia certamente farà il suo corso, tuttavia l'attuale sistema non tutela i cittadini dalle devastazioni né garantisce adeguata sicurezza agli operatori delle forze dell'ordine".