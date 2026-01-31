Anno giudiziario, Corte Appello Roma: "Toghe vulnerabili". Atteso discorso Nordio a MilanoPolitica
"La magistratura è oggi esposta alle censure di un senso comune che la descrive come una minaccia, invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale", afferma Meliadò. Il Guardasigilli partecipa alla cerimonia nel capoluogo lombardo; a Napoli interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano
Oggi, 31 gennaio, si inaugura l'anno giudiziario nelle 26 Corti d'Appello italiane. Attese proteste contro la riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio, oggetto del referendum del 22-23 marzo. Quest'anno, il Guardasigilli interverrà alla cerimonia di Milano, mentre a Napoli parteciperà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
La Corte d'Appello di Roma: "Toghe vulnerabili"
"Il ruolo delle corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante, e tuttavia mai come oggi le corti appaiono fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l'esercizio dei pubblici poteri, invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale", si legge nelle conclusioni della relazione del presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "Il Paese si sta dividendo in questi giorni sui temi della giustizia, ma i problemi veri della giustizia hanno altre coordinate, non riguardano il modello di magistrato, che la Costituzione ha voluto indipendente, senza timori e senza speranze e che tale dovrebbe restare, ma interpellano chi governa il paese su come assicurare un servizio giustizia efficiente, perché solo attraverso un servizio efficiente si può garantire la credibilità delle istituzioni e la fiducia verso la magistratura", si legge ancora.
Leggi anche
L’anno giudiziario e il clima teso
Lo scontro in Cassazione
Ieri, 30 gennaio, nell'Aula Magna della Cassazione è andato in scena lo scontro tra Nordio e le toghe sulla riforma della giustizia. "Blasfemo sostenere che riforma tenda a minare principio indipendenza e autonomia delle toghe", ha detto il Guardasigilli, che ha poi sottolineato: "Se vincerà il No al referendum, resteremo fermi al nostro posto, rispettandone la decisione. Se vincerà il Sì, inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, col mondo accademico e con l'avvocatura per elaborare le necessarie norme attuative".
Vedi anche
Anno giudiziario, pres Cassazione: Garantire autonomia toghe
ANSA/SKY TG24
Sondaggio, riforma della Giustizia: al referendum 56% voterebbe "sì"
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, se si andrà al referendum, voterebbe il 48% degli intervistati, mentre un 20% lo farebbe 'probabilmente'. Gli indecisi sono il 16%, mentre un 9% è certo di non andare a votare. In caso di un eventuale vittoria del 'No' al referendum, la popolazione è divisa in due: il 39% sostiene che Meloni dovrebbe restare al suo posto, il 37% che dovrebbe dimettersi