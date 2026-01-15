Continua la missione asiatica della premier, che dopo l'Oman è sbarcata a Tokyo. Si celebrano i 160 anni di relazione diplomatiche tra Italia e Giappone. In un editoriale congiunto sul Corriere della Sera e sul Nikkei con la premier nipponica lancia l'appello per rafforzare la cooperazione internazionale, "in un contesto segnato da instabilità, competizione strategica e spinte revisioniste"

Come già fatto anche in Oman, in occasione del viaggio in Giappone Meloni riflette sul complicato contesto internazionale. Lo fa insieme alla premier Takaichi, in un editoriale congiunto pubblicato sul Corriere della Sera e sul Nikkei, dove si legge che Roma e Tokyo condividono "principi normativi e istituzionali che ci permettono di scegliere il rafforzamento della cooperazione bilaterale e di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto, in un contesto segnato da instabilità, competizione strategica e spinte revisioniste, che minano le regole condivise". Da qui, l’impegno a rafforzare “il coordinamento nei principali organismi multilaterali, dal G7 alle Nazioni Unite, e difendere un ordine internazionale fondato su regole condivise e sulla forza del diritto".

Le opportunità industriali e la sfida della natalità

E ancora, Meloni e Takaichi parlano di grandi opportunità comuni industriali: si vitano “investimenti nella robotica, nelle tecnologie emergenti, nello spazio, nell'energia pulita, nella meccanica, nelle scienze della vita e nell'industria medicale". Una sfida che riguarda entrambi i Paesi è poi quella "demografica", cara a entrambe, “non solo in qualità di prime leader donne delle nostre rispettive nazioni, ma per il senso di responsabilità che grava su ogni governo siamo determinate a condividere esperienze e a cercare insieme soluzioni innovative per sostenere la natalità, aiutare le famiglie, assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare, rafforzare la coesione tra le generazioni".

La Difesa

Un riferimento specifico al settore della difesa. “Il programma Global Combat Air Programme (GCAP), che ci vede lavorare strettamente insieme al Regno Unito, è molto di più di un progetto industriale avanzato", perché "rappresenta un'iniziativa che rafforza la nostra autonomia strategica, contribuisce alla sicurezza euro-atlantica e indo-pacifica e dimostra che la cooperazione tra nazioni affini è la risposta più efficace ai rischi e alle minacce sistemiche", scrivono. Ruolo "centrale" anche per la "collaborazione scientifica e tecnologica" in un'epoca "di grandi trasformazioni e di innovazioni dirompenti, come lo sviluppo impetuoso dell'intelligenza artificiale". Cooperare tra "nazioni affini e tecnologicamente avanzate" è "essenziale affinché il progresso sia sicuro e affidabile, guidato da principi etici e al servizio della persona". E ancora: “elemento distintivo" della visione comune tra Italia e Giappone è "la volontà di impegnarci attraverso il Mediterraneo allargato e l'Indo-Pacifico, spazi geopolitici centrali negli equilibri globali".