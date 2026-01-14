Giorgia Meloni in visita in Oman, missione in Asia fino al 19 gennaio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Oman per la prima tappa della missione ufficiale in Asia in programma fino al 19 gennaio. Durante la visita sono previsti incontri con il sultano Haitham bin Tariq Al Said per rafforzare il dialogo politico ed economico tra i due Paesi. I colloqui riguarderanno cooperazione in difesa, giustizia, cultura e ricerca