Giorgia Meloni in visita in Oman, missione in Asia fino al 19 gennaio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Oman per la prima tappa della missione ufficiale in Asia in programma fino al 19 gennaio. Durante la visita sono previsti incontri con il sultano Haitham bin Tariq Al Said per rafforzare il dialogo politico ed economico tra i due Paesi. I colloqui riguarderanno cooperazione in difesa, giustizia, cultura e ricerca
Dal 15 al 19 gennaio 2026 la presidente del Consiglio sarà impegnata in Asia, con ulteriori tappe in Giappone e Corea del Sud, oltre all'Oman, con una serie di incontri dedicati al rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche dell’Italia con partner strategici dell’area.
Incontro in Giappone
Meloni terrà un incontro bilaterale con la prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, prima donna nella storia del Paese a guidare il Governo. Si tratta della terza missione di Meloni in Giappone e della prima visita di un premier dall’insediamento di Takaichi, avvenuto lo scorso ottobre.