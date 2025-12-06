Atreju, al via a Roma 26esima edizione della manifestazione di Fdi

L’appuntamento è da oggi fino al 14 dicembre nei giardini di Castel Sant'Angelo. "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta", è il titolo scelto quest’anno. L'intervento della premier Giorgia Meloni è previsto nella giornata finale, ma sono tanti gli esponenti della società civile, i ministri, i leader politici di maggioranza e opposizione che in questi giorni si alterneranno durante la kermesse. Assente Elly Schlein

Inizia oggi Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia e della destra italiana che quest'anno è arrivata alla sua 26esima edizione. L’appuntamento è fino al 14 dicembre nei giardini di Castel Sant'Angelo, nel cuore di Roma. L'intervento della premier Giorgia Meloni è previsto nella giornata finale, ma sono tanti gli esponenti della società civile, i ministri, i leader politici di maggioranza e opposizione che in questi giorni si alterneranno durante la kermesse.

Cos’è Atreju

Atreju è l'evento del confronto, "un evento di parte ma non di partito", spiegano gli organizzatori. Per questo, aggiungono, "certi che il dibattito potesse solo arricchirci, abbiamo sempre ospitato personalità provenienti da qualsiasi sensibilità politica e culturale, per valorizzare il confronto sui grandi temi del momento". "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta" è il titolo scelto per questa edizione: in calendario dibattiti, mostre, musica e approfondimenti culturali. Sul tappeto i principali temi di attualità, dalla riforma della giustizia al premierato, dalla sicurezza alla ritrovata centralità dell'Italia nel contesto internazionale. Oltre 400 ospiti e 81 dibattiti che intrecciano politica, cultura, spettacolo e sport. Non ci sarà la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il mancato accordo sul faccia a faccia con Giorgia Meloni sul palco.

Il villaggio natalizio e le mostre

Per l'occasione è stato allestito anche un grande villaggio natalizio, con un'intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini. Ad Atreju, inoltre, sono state allestite due mostre. Una dal tono ironico, il "Bullometro", in cui si danno "i voti alle parole d'odio della sinistra – spiegano da FdI –. Una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti proferiti da leader e opinion maker di sinistra". La seconda riguarda il tema dell'egemonia. Nasce, viene spiegato, dall'idea che il governo ha voluto contrapporre l'egemonia del merito all'egemonia culturale della sinistra, e in questa rassegna, "senza voler mettere loro addosso alcuna etichetta", sono stati inseriti personaggi che hanno mostrato egemonia di valori come coraggio, libertà, scoperta, avventura o tradizioni: si va da Pier Paolo Pasolini a Nicola Calipari, da Simone Veil ad Amedeo Guillet.