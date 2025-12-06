Atreju, al via a Roma 26esima edizione della manifestazione di Fdi

L’appuntamento è da oggi fino al 14 dicembre nei giardini di Castel Sant'Angelo. "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta", è il titolo scelto quest’anno. L'intervento della premier Giorgia Meloni è previsto nella giornata finale, ma sono tanti gli esponenti della società civile, i ministri, i leader politici di maggioranza e opposizione che in questi giorni si alterneranno durante la kermesse. Assente Elly Schlein
Inizia oggi Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia e della destra italiana che quest'anno è arrivata alla sua 26esima edizione. L’appuntamento è fino al 14 dicembre nei giardini di Castel Sant'Angelo, nel cuore di Roma. L'intervento della premier Giorgia Meloni è previsto nella giornata finale, ma sono tanti gli esponenti della società civile, i ministri, i leader politici di maggioranza e opposizione che in questi giorni si alterneranno durante la kermesse.
Cos’è Atreju
Atreju è l'evento del confronto, "un evento di parte ma non di partito", spiegano gli organizzatori. Per questo, aggiungono, "certi che il dibattito potesse solo arricchirci, abbiamo sempre ospitato personalità provenienti da qualsiasi sensibilità politica e culturale, per valorizzare il confronto sui grandi temi del momento". "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta" è il titolo scelto per questa edizione: in calendario dibattiti, mostre, musica e approfondimenti culturali. Sul tappeto i principali temi di attualità, dalla riforma della giustizia al premierato, dalla sicurezza alla ritrovata centralità dell'Italia nel contesto internazionale. Oltre 400 ospiti e 81 dibattiti che intrecciano politica, cultura, spettacolo e sport. Non ci sarà la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il mancato accordo sul faccia a faccia con Giorgia Meloni sul palco.
Il villaggio natalizio e le mostre
Per l'occasione è stato allestito anche un grande villaggio natalizio, con un'intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini. Ad Atreju, inoltre, sono state allestite due mostre. Una dal tono ironico, il "Bullometro", in cui si danno "i voti alle parole d'odio della sinistra – spiegano da FdI –. Una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti proferiti da leader e opinion maker di sinistra". La seconda riguarda il tema dell'egemonia. Nasce, viene spiegato, dall'idea che il governo ha voluto contrapporre l'egemonia del merito all'egemonia culturale della sinistra, e in questa rassegna, "senza voler mettere loro addosso alcuna etichetta", sono stati inseriti personaggi che hanno mostrato egemonia di valori come coraggio, libertà, scoperta, avventura o tradizioni: si va da Pier Paolo Pasolini a Nicola Calipari, da Simone Veil ad Amedeo Guillet.
Vedi anche
Atreju 2025, tutti gli ospiti della kermesse di FdI: assente Schlein
Gli ospiti
Tra le presenze internazionali più attese c’è quella di Abu Mazen, presidente dell'Autorità Palestinese, previsto per il 12 dicembre. In calendario anche esponenti del Likud all'interno dell'assemblea ECR e Rom Braslavcki, ex ostaggio di Hamas, che interverrà il 7 dicembre. I leader politici dell'opposizione saranno in scena il 13 dicembre. Sono attesi tra gli altri Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Matteo Renzi. Presenti anche molti amministratori locali, tra cui i presidenti di Regione Roberto Fico, Marco Marsilio, Roberto Occhiuto, Francesco Rocca e i sindaci di Roma Roberto Gualtieri e di Napoli Gaetano Manfredi. Grande attenzione al dibattito sulla separazione delle carriere: con Carlo Nordio (l'11 dicembre),Cesare Parodi, presidente dell'Anm (12 dicembre), Silvia Albano (Magistratura democratica) e Antonio Di Pietro. Un ritorno storico è quello di Gianfranco Fini, che l'8 dicembre avrà un faccia a faccia con l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, a 32 anni dalla sfida per il Campidoglio. Confermata la presenza delle principali cariche istituzionali: da Lorenzo Fontana (12 dicembre) a Ignazio La Russa (il 13), fino al vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto (11 dicembre). Tra gli esponenti del mondo dello spettacolo ci sono Mara Venier, Carlo Conti, Ezio Greggio, Raoul Bova, Nicoletta Romanoff, Chiara Francini. Per lo sport Gianluigi Buffon, Fefè De Giorgi e Julio Velasco, che riceveranno il Premio Atreju. Domenica 14 dicembre la chiusura con l'intervento della premier Giorgia Meloni, preceduta dai leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Contemporaneamente, Elly Schlein presiederà l'assemblea del Pd all'Antonianum a viale Manzoni.
Vedi anche
Cos'è successo tra Meloni, Schlein e Conte
Ansa/Sky TG24
Sondaggio: fiducia Salvini 57% in cdx, Zaia convince anche Campo largo
Il leader della Lega è l’esponente del Carroccio più conosciuto (95%), ma gli elettori hanno maggiore fiducia nell’ex presidente della Regione Veneto (31%). La leadership di Vannacci allontanerebbe il 27% degli intervistati, mentre quella di Zaia potrebbe avvicinare il 23% degli elettori al partito. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24