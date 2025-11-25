Ddl femminicidio e ddl stupro, scontro maggioranza-opposizioni

Al Senato, la richiesta di un maggiore approfondimento sul “ddl stupro” chiesto dalla Lega a cui si sono associati FdI e FI, ha portato le opposizioni ad abbandonare la commissione Giustizia che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Meloni e Schlein. Chiesta anche la sospensione ddl femminicidio alla Camera ma si va avanti e si vota

È scontro tra maggioranza e opposizione in Parlamento su su provvedimenti paralleli, il ddl femminicidio e il ddl stupro. Oggi pomeriggio gli esponenti delle opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein . Una protesta contro la richiesta di un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si sono associati Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni avevano chiesto, già nella conferenza dei capigruppo, il voto direttamente in Aula oggi anche per far coincidere il voto con la giornata internazionale contro la violenza alle donne . E il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si era associato.

Opposizione chiede sospensione ddl femminicidio alla Camera ma si va avanti

A seguire le opposizioni hanno chiesto una sospensione del ddl femminicidio alla Camera dopo la richiesta al Senato di un maggiore approfondimento sul ddl stupri - provvedimento che correva parallelamente a Palazzo Madama - da parte della maggioranza. La Camera ha respinto a maggioranza la richiesta avanzata in primis da Avs e a cui si sono associati Iv, Pd e M5s. Bisogna "sospendere il provvedimento fino a quando la ministra Roccella non chiarirà insieme ai capigruppo di maggioranza del Senato cosa sta accadendo", "se c'è ancora un accordo" sul tema delle violenze di genere tra maggioranza e opposizione, ha detto Marco Grimaldi di Avs. Sono però poi iniziate, tra le polemiche, le dichiarazioni di voto a Montecitorio sul ddl femminicidio. Fonti dell'opposizione spiegano che si andrà al voto, nonostante le accese critiche per il comportamento della maggioranza al Senato e per "l'accordo tradito".

Le accuse: “Tradito un patto”

"Oggi è stato tradito un patto di lealtà" al Senato, ed è stato fatto nella giornata contro la violenza sulle donne", ha attaccato Andrea Quartini del M5s, definendo questo atteggiamento "inaccettabile e riprovevole". "Quali sono le ragioni per cui maggioranza sta venendo meno ad un accordo preso dal governo e dalla presidente del Consiglio?. È una violenza non contro le opposizione ma contro le donne", ha affermato la capogruppo del Pd Chiara Braga. Dopo la bocciatura della richiesta di sospensiva i parlamentari di opposizione hanno iniziato ad intervenire sugli ordini del giorno, chiedendo chiarimenti al governo ed in particolare alla ministra Eugenia Roccella.