Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Violenza su una donna su tre, stupri in aumento: i nuovi dati Istat

Donata Columbro
©Getty

I numeri emergono dall'indagine ‘Sicurezza delle donne’ pubblicata oggi, 21 novembre 2025, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e a undici anni di distanza dall’ultima indagine nazionale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ