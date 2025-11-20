Manovra, oggi vertice maggioranza. FdI spinge per condono edilizio

La premier Meloni e il ministro dell’Economia Giorgetti provano a tirare la quadra sulle molte richieste di modifica al testo della Legge di Bilancio che vengono dalla maggioranza. Centrale il tema di una nuova sanatoria edilizia, su cui però è già arrivato il no di Salvini

La strada per chiudere la Manovra è ancora lunga: il governo che deve fare ordine tra le migliaia di emendamenti presentati anche dalla stessa maggioranza. Toccherà al vertice convocato per la serata di oggi, capitanato dalla premier Meloni e dal ministro dell’Economia Giorgetti, provare a trovare una quadra tra le richieste di modifica al testo della Legge di Bilancio. Fratelli d’Italia conferma tutti i suoi cavalli di battaglia: pagamenti in contanti anche sopra i 5mila euro, previdenza complementare per i nuovi nati, condono large e riserve auree di Bankitalia. Ma non tutti gli alleati sono d'accordo: la Lega di Matteo Salvini si è già detta contraria alle proposte di sanatoria edilizia così come ipotizzate finora, rilanciando con il meccanismo del silenzio-assenso: i Comuni devono rispondere entro sei mesi, se non lo fanno l'immobile è in regola.

Salvini: "No condono, ma 6 mesi di silenzio-assenso"

Al posto del condono, per risolvere il problema dei "milioni di pratiche arretrate", Salvini spinge per "dare 6 mesi al massimo di tempo agli enti locali per rispondere alle migliaia di cittadini che hanno fatto domanda di condono 5 anni fa o 40 anni fa, pagando". I Comuni, aggiunge, "devono dare una risposta e se non lo fanno entro sei mesi, vale il silenzio assenso, e vuol dire che quell'immobile ha tutti i diritti e tutti i permessi".

Le ipotesi di condono

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo sembra però confermare che lo spazio per la sanatoria edilizia, in un modo o nell'altro, sarà trovato. Almeno per la Campania. "La situazione particolare di quella Regione - allarga le braccia - è sotto gli occhi di tutti". Da capire, però, per quale dei quattro condoni proposti dal partito della premier ci potrà essere il disco verde. In due casi, infatti, si interviene sulla sanatoria del 2003 - quella che riguarderebbe in particolare la Regione Campania - mentre un altro apre ad un condono per sanare opere abusive ultimate entro il 30 settembre 2025 e l'ultimo ipotizza per i Comuni una regolarizzazione abusi edilizi, in seguito ai procedimenti previsti dalle sanatorie del 1985, 1994 e 2003 entro il 31 marzo 2026.

Le proposte dei partiti di maggioranza

Tra le altre proposte del Carroccio c'è il congelamento dello scalino pensionistico rinunciando, però, a tentare l'opzione dell'abbassamento dell'età pensionabile ipotizzata in un primo tempo con una copertura che triplicava il prelievo Irap su banche e assicurazioni. Da Forza Italia si attendono invece proposte su casa, compensazione dei crediti, dividendi e comparto sicurezza, mentre Noi moderati insiste sugli affitti lunghi e le detrazioni sui libri scolastici.

