Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Manovra, Tajani: "Su affitti brevi noi contrari a qualsiasi tassa. Decide la politica"

Politica
©Ansa

Il vicepremier conferma la volontà di Forza Italia di non tassare gli affitti brevi con la manovra 2026. "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ribadisce. E tocca anche il tema del diritto di veto in Ue

ascolta articolo

Antonio Tajani conferma le divergenze nella maggioranza di governo sulla manovra, in particolare sul punto degli affitti brevi. "Abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme", ha detto il vicepremier ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come lo faremo sui dividendi", ha continuato.

Tajani:  "Su manovra decide la politica"

Poi Tajani aggiunge un tassello: "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ribadisce il vicepremier.

Approfondimento

Manovra 2026, ok dalla Ragioneria di Stato. Cambio su affitti brevi

Tajani: "Avanti su riduzione del diritto di veto in Ue" 

Altro tema toccato dal vicepremier riguarda l'Unione europea. Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue "non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo. Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti", ha sottolineato Tajani sulle parole della premier Giorgia Meloni, che ieri alla Camera si è detta contraria alla riduzione del diritto di veto nelle procedure di voto tra i 27. "Noi siamo una forza europeista, crediamo nel progetto di De Gasperi e Berlusconi", ha sottolineato il ministro degli Esteri.

Approfondimento

Consiglio europeo, nuove sanzioni a Mosca. Zelensky: "Fondamentali"
FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

Le misure sulle banche contenute in Manovra
1/10
Economia

Manovra 2026, governo diviso sul tema banche: le misure più discusse

La Legge di Bilancio, che non è ancora arrivata in Parlamento, fa discutere i partiti di governo, in particolare sul tema delle banche. Le scelte della maggioranza, poi, potrebbero subire ancora diverse modifiche dopo il parere della Bce. Le misure più discusse sono state al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 20 ottobre 2025. E negli altri Paesi cosa succede?

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Stop supplenze brevi alle medie e alle superiori: le novità in Manovra

Politica

Per quanto riguarda il settore della scuola, la legge di Bilancio stabilisce che "i dirigenti...

Manovra, Tajani: "Su affitti brevi noi contrari a qualsiasi tassa"

Politica

Il vicepremier conferma la volontà di Forza Italia di non tassare gli affitti brevi con la...

Meloni: “Pieno sostegno a Kiev. Senza Hamas riconosceremo Palestina"

Politica

La premier ha parlato in Senato e alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani. Un...

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato durante comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo , Roma, 22 Ottobre 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Gennaro Sangiuliano si candida alle regionali in Campania

Politica

L'ex ministro della cultura ha accettato l'invito dei vertici di Fratelli d'Italia e guiderà la...

Caso Visibilia, per Santanchè sentenza entro un anno

Politica

Questa mattina in aula il presidente della seconda Sezione penale, Giuseppe Cernuto, ha fissato...

Politica: I più letti