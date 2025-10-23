Manovra, Tajani: "Su affitti brevi noi contrari a qualsiasi tassa"

Il vicepremier conferma la volontà di Forza Italia di non tassare gli affitti brevi con la manovra 2026. "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ribadisce. E tocca anche il tema del diritto di veto in Ue

Antonio Tajani conferma le divergenze nella maggioranza di governo sulla manovra, in particolare sul punto degli affitti brevi. "Abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme", ha detto il vicepremier ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come lo faremo sui dividendi", ha continuato.

Tajani: "Avanti su riduzione del diritto di veto in Ue"

Altro tema toccato dal vicepremier riguarda l'Unione europea. Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue "non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo. Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti", ha sottolineato Tajani sulle parole della premier Giorgia Meloni, che ieri alla Camera si è detta contraria alla riduzione del diritto di veto nelle procedure di voto tra i 27. "Noi siamo una forza europeista, crediamo nel progetto di De Gasperi e Berlusconi", ha sottolineato il ministro degli Esteri.