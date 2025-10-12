Elezioni regionali Toscana, si vota per eleggere il nuovo presidente

Oltre 3 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere il governatore e rinnovare il Consiglio regionale. Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15. La sfida è fra l’uscente Eugenio Giani, candidato del campo largo, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu, sostenuta dalla lista Toscana Rossa
Urne aperte in Toscana dove oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. A sfidarsi per la carica di governatore sono il presidente uscente e candidato del campo largo Eugenio Giani (Pd, Avs, M5S, Lista civica Casa riformista), Alessandro Tomasi per il centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi moderati, lista civica È Ora!) e Antonella Bundu, sostenuta dalla lista Toscana Rossa. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre.
Incognita affluenza
Sono 3.007.106, quasi 22mila in più rispetto a cinque anni fa, i toscani chiamati alle urne. A pesare è l'incognita della partecipazione al voto. Dal 1970, anno di istituzione delle Regioni, in Toscana l'affluenza alle urne alle regionali è passata dal 95,9% al 48,28% delle elezioni del 2015, il dato più basso in assoluto e la prima volta con meno della metà degli elettori, per poi risalire al 62,6% nella tornata 2020.
Il Consiglio regionale
Assieme al governatore i toscani eleggeranno anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea toscana: 40 in tutto, più il presidente della Regione. Per la coalizione vincente è previsto un premio di maggioranza, variabile: su 40 seggi, non potrà averne meno di 23 e non più di 26. Potranno sperare di ottenere un rappresentante in Consiglio regionale solo le liste che raccolgono più del 5% dei consensi in tutta la regione o, se parte di una coalizione e la stessa ha superato il 10%, se hanno raccolto più del 3% dei voti. Se il presidente eletto ottiene più del 45% delle preferenze, la coalizione che lo sostiene avrà diritto ad almeno 24 seggi (il 60% dei quaranta in palio) ma non potrà superare i 26. Se il presidente eletto raccoglie tra il 40% e il 45% dei voti, la coalizione vincente avrà diritto da 23 a 26 seggi: se non li ha raccolti con i voti le saranno assegnati con un premio di maggioranza. Se nessun candidato ottiene almeno il 40% al primo turno (e si andrà al ballottaggio), 23 saranno i seggi assegnati alla coalizione del candidato vincente. Almeno 14 i seggi garantiti per la minoranza.
