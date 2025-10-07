Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Meloni: "Il 7 ottobre una delle pagine più buie della Storia"

Politica

"Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani" afferma la premier. "La reazione militare di Israele - prosegue - è andata oltre ogni principio di proporzionalità", ma oggi "il Piano di pace presentato dal Presidente Trump offre una opportunità che non deve andare sprecata"

ascolta articolo

"Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in  una dichiarazione in occasione del secondo anniversario della strage avvenuta in Israele. "Oggi - aggiunge - rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze" (LA GUERRA IN MEDIORIENTE E I NEGOZIATI: IL LIVEBLOG. 

"Il piano di Trump opportunità che non deve andare sprecata"

"La violenza di Hamas - continua la premier - ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la  popolazione civile di Gaza. L'anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra. Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump - che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici - offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medio Oriente". "Abbiamo tutti il dovere - conclude Meloni - di fare quanto è nelle nostre possibilità  affinchè questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L'Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte". 

Approfondimento

Piano di pace di Trump per Gaza, perché Hamas ha aperto al dialogo
FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/10
Mondo

Gaza, quante sono le vittime dall’inizio della guerra? I DATI

I numeri che riguardano i morti del conflitto in Medio Oriente sono al centro di polemiche, principalmente quelli forniti dal ministero della Salute di Hamas. Tuttavia vengono considerati via via più attendibili e con il tempo sono sempre più simili ai dati comunicati da fonti israeliane. Di questo si è parlato nella puntata del 16 settembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Meloni: "Il 7 ottobre una delle pagine più buie della Storia"

Politica

"Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di...

Elezioni regionali in Toscana, come e quando si vota

Politica

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota in Toscana per eleggere il candidato presidente. Corrono...

Candidati elezioni regionali Toscana

Elezioni regionali in Toscana, "Il Confronto" Giani-Tomasi su Sky TG24

Politica

Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci, per le regionali...

Risultati Regionali in Calabria, vittoria larga di Occhiuto su Tridico

Politica

Il candidato del centrodestra centra il bis: riconfermato governatore con oltre 15 punti di...

Roberto Occhiuto,

Chi governa nelle Regioni, la mappa: cdx avanti 13 a 6 (1 autonomista)

Politica

Dopo l’estate 2025 il centrodestra si è riconfermato alla guida di Calabria e Marche. Altra...

Una donna vota per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale, Cosenza, 5 ottobre 2025. ANSA/ FRANCESCO ARENA

Politica: I più letti