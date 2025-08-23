Meeting Rimini, Giorgetti: Tradurre benefici banche in aiuti famiglie

Il ministro dell’Economia intervenuto al panel su Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale. “I risultati del lavoro del governo cominciano a vedersi”, ha detto. Gli effetti su spread e rating hanno prodotto "risultati positivi per imprese, famiglie, istituzioni finanziarie e banche. Tutto questo deve tradursi in benefici concreti per le famiglie”. Ancora: “Sarebbe importante che i fondi di previdenza complementare finanziati coi contributi dei lavoratori guardassero più al sistema Italia che all'estero”

“Benefici concreti in favore delle famiglie”

Gli effetti su spread e rating del lavoro del governo, ha detto Giorgetti, hanno prodotto "risultati positivi sia per le imprese che per le famiglie e anche per le istituzioni finanziarie, cui ogni tanto io mi diverto a dare questo piccolo pizzicotto. Anche alle banche stesse, di riflesso", che sono “in condizioni più favorevoli. Tutto questo deve tradursi poi in benefici concreti in favore delle famiglie”.

“Risultati lavoro governo cominciano a vedersi”

Parlando del lavoro portato avanti dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, il ministro ha dichiarato: “Penso che l'approccio che ha avuto questo governo, il mio ministero e io in questi tre anni è un approccio che nasce da un lato da una consapevolezza, del fine ultimo di come costruire una casa, qual è la casa che vorremmo, perché da noi la casa non si fa per abbatterla dopo 20 anni ma una casa è fatta per durare; allo stesso tempo, come dicono i nostri vecchi, non si può costruirla partendo dal tetto, bisogna partire dalle fondamenta, lavorando con serietà, con responsabilità e anche con umiltà e portando un mattone dietro l'altro". "Questo – ha aggiunto Giorgetti – è quello è che abbiamo fatto, credo in silenzio, ma i risultati cominciano a vedersi: si cominciano a vedere quelle che sono le fondamenta solide, su cui poi costruire e arricchire la casa per il futuro". Il lavoro portato avanti dal governo, ha detto ancora, "è stato percepito, si è tradotto" in elementi come "la vicenda dello spread, la vicenda del rating del Paese. Ancora io distinguo tra quello ufficiale e quello percepito: quello ufficiale non riflette ancora interamente come è percepito effettivamente il nostro Paese".