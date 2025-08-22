“Il futuro dell’Europa è ora”: il monito di Draghi al Meeting di Rimini
Per l'ex premier italiano senza unità politica e riforme strutturali l’Unione europea rischia di restare marginale nello scenario globale. Nel suo discorso sottolinea come l’illusione del solo peso economico sia ormai svanita e denuncia l’assenza dell’Ue in crisi come quella in Ucraina e Gaza. Invita i governi a ritrovare consenso e capacità decisionale. L’obiettivo è rendere il Vecchio continente protagonista, non spettatore, delle grandi scelte geopolitiche
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider