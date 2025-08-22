Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

“Il futuro dell’Europa è ora”: il monito di Draghi al Meeting di Rimini

Gaia Mombelli

Gaia Mombelli

Per l'ex premier italiano senza unità politica e riforme strutturali l’Unione europea rischia di restare marginale nello scenario globale. Nel suo discorso sottolinea come l’illusione del solo peso economico sia ormai svanita e denuncia l’assenza dell’Ue in crisi come quella in Ucraina e Gaza. Invita i governi a ritrovare consenso e capacità decisionale. L’obiettivo è rendere il Vecchio continente protagonista, non spettatore, delle grandi scelte geopolitiche

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ