Per l'ex premier italiano senza unità politica e riforme strutturali l’Unione europea rischia di restare marginale nello scenario globale. Nel suo discorso sottolinea come l’illusione del solo peso economico sia ormai svanita e denuncia l’assenza dell’Ue in crisi come quella in Ucraina e Gaza. Invita i governi a ritrovare consenso e capacità decisionale. L’obiettivo è rendere il Vecchio continente protagonista, non spettatore, delle grandi scelte geopolitiche