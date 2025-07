Partita del Cuore 2025, i politici in campo a L'Aquila. FOTO

In uno Stadio Gran Sasso d’Italia sold out, la squadra dei politici ha perso 4 a 8 contro quella degli artisti. All'evento di beneficenza a L'Aquila, tra gli altri, hanno partecipato i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Giuli, poi Matteo Renzi, Licia Ronzulli, Maurizio Lupi e Maurizio Gasparri. Per i cantanti c'erano anche Boosta, Dolcenera, Benji & Fede