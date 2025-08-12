Governo Meloni, da oggi è il quarto più longevo della Repubblica

Governo Meloni, da oggi il suo esecutivo è il quarto più longevo della storia repubblicanaPolitica
Introduzione
Quota 1.025 giorni: il governo Meloni ha messo la freccia prima per affiancare e poi superare, in quanto a longevità, l'esecutivo guidato da Matteo Renzi. Da oggi, martedì 12 agosto, l'esecutivo è al quarto posto tra le compagini più durature della storia repubblicana. Ecco tutti i numeri
Quello che devi sapere
Le durate dei governi più longevi
Meglio del Governo Meloni I, al momento, hanno fatto il Berlusconi II, il Berlusconi IV e il Craxi I. Il governo Renzi rimase in carica dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, appunto 1024 giorni. Il Craxi I, dal 4 agosto 1983 al primo agosto 1986, è medaglia di bronzo con 1093 giorni, mentre il Berlusconi IV, dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, è ben piantato al secondo posto con 1287 giorni. Primo indiscusso il secondo esecutivo guidato dal Cavaliere con 1412 giorni di operatività, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005
Per approfondire: Mille giorni di governo Meloni, il sondaggio: chi ha lavorato meglio secondo gli italiani
Quanto dista il primo posto di Berlusconi
Ma Giorgia Meloni può aspirare a rimanere alla guida del governo per 5 anni di seguito, un traguardo che non è riuscito a nessun leader politico repubblicano, raggiungendo un obiettivo che la porterebbe dritta sul podio principale degli esecutivi più longevi. Un risultato realisticamente raggiungibile tenendo conto che potrebbe affiancare il secondo esecutivo del Cav, al momento il più longevo di tutti, il 4 settembre del 2026, quando mancherà un anno abbondante alla scadenza naturale della legislatura
Su Insider: Meloni e il suo “autunno caldo”
I governi che sono durati di meno
E all’estremo opposto, chi c’è? Nel corso della Prima Repubblica non sono mancati i casi di governi durati per pochi giorni o poche settimane, non avendo ricevuto l'approvazione del Parlamento. Questi casi di fugaci mandati includono, tra gli altri, il primo governo di Amintore Fanfani del 1954, che si dissolse dopo soli 22 giorni, l'ottavo governo di Alcide De Gasperi, istituito nel 1953, e il secondo governo guidato da Giovanni Spadolini, il quale, nel 1982, rimase in carica per poco più di tre mesi
Superati i governi Conte e Renzi
Meloni comunque è in corsia di sorpasso già da tempo: più di mese fa, ben prima di superare Matteo Renzi, aveva salutato dal finestrino della sua auto governativa Giuseppe Conte che aveva totalizzato 988 giorni sommando l'esecutivo gialloverde con la Lega con quello giallorosso con il Pd
Le polemiche con i leader di opposizione
Con questi ultimi non sono mancate le critiche: con il leader 5 stelle rimangono negli annali le liti sul superbonus al 110 per cento e sul reddito di cittadinanza. Anche se il confronto più serrato c'è stato con Matteo Renzi. A cominciare dalla polemica sul bonus degli ottanta euro introdotto dal governo dell'ex leader del Pd e superato proprio dal governo di centrodestra, per finire con gli attacchi della premier contro i rapporti intessuti dal leader di IV con alcuni vertici internazionali. Un continuo botta e risposta che ha raggiunto l'apice delle polemiche quando nella finanziaria l'attuale maggioranza inserì una noma per impedire ai parlamentari di incassare compensi da società con sedi al di fuori dell'Unione europea. Una iniziativa che fu battezzata dentro Italia Viva come legge "anti-Renzi"
Parola d’ordine: stabilità
Il mantra dell'attuale leadership governativa è proprio la stabilità degli esecutivi, una necessità - ha ricordato in più di una occasione Giorgia Meloni - che consente di dare continuità all'azione dell'Italia a livello interno e internazionale e di poter definire le necessarie riforme di cui il Paese ha bisogno
La durata dei governi in Europa
E in Europa invece? Se in Italia si sono alternati 17 presidenti del Consiglio negli ultimi trent’anni, la Germania ha invece dimostrato una notevole continuità politica, con solo quattro cancellieri, cioè Kohl, Schröder, Merkel e Scholz, che si sono alternati al potere nello stesso periodo. Anche la Spagna ha avuto un numero limitato di primi ministri (cinque), ma ha sperimentato periodi di forte instabilità, come nel 2019 quando il primo ministro Mariano Rajoy è stato destituito con una mozione di sfiducia e sono state necessarie due elezioni generali prima di formare una maggioranza stabile sotto la guida di Pedro Sánchez. Nel Regno Unito, invece, la situazione è stata più fluida, con sei primi ministri in trent'anni. Tuttavia, la fase più recente è stata segnata da una crescente instabilità, con tre premier che si sono dimessi prima della fine del loro mandato. Infine, la Francia, con il suo sistema semipresidenziale, ha visto 13 primi ministri, a capo di 23 esecutivi diversi, in un periodo simile
Per approfondire: Meloni: "Ponte sullo Stretto opera strategica per la Nazione". Critiche dall'opposizione