La premier omaggia su X il magistrato antimafia ucciso 33 anni fa: "Il suo esempio continua a vivere in chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, combatte per un Paese più giusto, libero dalle mafie, dal malaffare, dalla paura. Non c'è libertà senza giustizia, non c'è Stato senza legalità"

Oggi, sabato 19 luglio, è il 33° anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato su X il magistrato antimafia, "un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia, per l'Italia".

Meloni: "Il suo esempio vive ogni giorno" "Il suo esempio continua a vivere in chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, combatte per un'Italia più giusta, libera dalle mafie, dal malaffare, dalla paura. Non c'è libertà senza giustizia, non c'è Stato senza legalità", scrive la presidente Meloni. "Ai tanti magistrati, forze dell'ordine e servitori dello Stato che hanno scelto il coraggio, anche a costo della vita, dobbiamo gratitudine e rispetto. Hanno tracciato una strada che non può essere dimenticata", aggiunge. "Quel testimone è ancora saldo. E lo porteremo avanti ogni giorno, con rispetto, con determinazione, con amore per la nostra Nazione. In ricordo di Paolo Borsellino e di chi non ha mai chinato la testa", conclude la premier. Approfondimento Paolo Borsellino, 33 anni fa la strage di mafia in via D'Amelio

