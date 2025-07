Strage di Via D'Amelio, 33 anni dopo la morte di Paolo Borsellino

Trentatrè anni di misteri. Non tanto sui mandanti mafiosi che sono stati condannati in via definitiva e hanno i nomi di Totò Riina, Bernardo Provenzano e altri boss della cupola. Ma su chi potrebbe aver deciso la sua eliminazione a tavolino. Probabilmente perché non indagasse più e lasciasse incompiuto il lavoro che aveva iniziato il suo amico e collega Giovanni Falcone.