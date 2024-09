L'evento è in programma dalle 16.30. Il presidente della Repubblica, insieme al ministro dell'Istruzione e del Merito, sarà al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II". Coinvolti circa 1.300 studenti

Appuntamento a Cagliari, alle 16.30, per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, partecipa alla cerimonia al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II", in via Pintus. L'occasione della visita è la 24esima edizione di "Tutti a scuola", un evento itinerante che si tiene dal 2015 e che lo scorso anno si è svolto a Forlì.