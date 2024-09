Scuola, gli stipendi dei docenti in Italia sono i più bassi dell'Ocse

Lo dimostra il rapporto Education at a Glance 2024, che analizza le condizioni del settore dell'istruzione in tutto il mondo. Lo studio conferma anche che l'Italia investe poco nella scuola: il 4% del Pil contro il 4,9% della media degli altri Paesi dell'area

L’Italia è in fondo alla classifica Ocse per gli stipendi degli insegnanti. Lo rileva il rapporto Education at a Glance 2024 , che mette a confronto lo stato di salute dell'istruzione in tutto il mondo. La scuola italiana è anche quella meno finanziata: i governi investono solo il 4% del Pil, contro il 4,9% dei Paesi a sviluppo industriale avanzato.

Si dice avvilito il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, che ha commentato i dati constatando come l’Italia sia ancora una volta “il fanalino di coda nell’area Ocse”. La retribuzione dei docenti italiani, infatti, è la peggiore. “L'aumento previsto nel contratto del triennio 2022/2024, la cui trattativa ancora deve aprirsi, è basato su un aumento del 5,8% degli stipendi del comparto”, ha evidenziato Di Meglio. Il rapporto cita una media di aumento previsto del 28% per le retribuzioni degli insegnanti europei, che per l’Italia “è solo un miraggio”.

Cgil: “Misure del ministro Valditara danneggiano il reddito e il futuro dei giovani”

Fcl Cgil ha osservato che l'Italia è sotto la media anche per il rapporto studenti-insegnanti, fissato a 11 a 1 per la scuola primaria e di 10 a 1 per l'istruzione di secondo grado. "La politica dei tagli è rappresentata anche dai ridotti numeri di assunzioni che arrivano dopo molti anni di precariato - ha affermato - tanto che l'anagrafica dei docenti italiani è sensibilmente più alta rispetto a quella degli altri membri Ocse: il 53% del corpo docente infatti ha più di 50 anni, contro il 37% nella media dell'area Ocse".

Cgil ha anche attaccato le misure del governo Meloni: “Mentre i Paesi Ocse sono impegnati ad innalzare la percentuale di istruzione della popolazione, il ministro Valditara si affanna a ideare riforme come i quadriennali della Filiera tecnologico-professionale o come il Liceo del made in Italy”, ha detto. In questo modo “aumentano le ore di alternanza scuola-lavoro” ma si diminuisce “la formazione generale, per accelerare un rapido affaccio al mondo del lavoro che, alla fine, danneggia il reddito e il futuro dei giovani e impoverisce il tessuto produttivo del Paese".