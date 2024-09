Per 1.300 ore all'anno, alunni e alunne stanno a scuola e in questo tempo studiano, socializzano, mangiano e a volte, o spesso, avanzano il cibo nel piatto. Sono molti i numeri legati a quanto e quale cibo consumano i ragazzi in aula e nelle mense, così come sono notevoli le percentuali che riguardano lo scarto prodotto dal cibo a scuola