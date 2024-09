Introduzione

L’ultima elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia sui dati Eurostat e Istat evidenzia come il tema dell’abbandono scolastico sia maggiormente sentito nel Mezzogiorno e resti un problema che riguarda soprattutto i ragazzi provenienti da famiglie disagiate, nonostante un dato nazionale ormai in calo. “È evidente che nei prossimi anni questi ragazzi faranno molta fatica a trovare un'occupazione di qualità e adeguatamente retribuita; le sfide lanciate dai cambiamenti epocali in atto - come la transizione ecologica e quella digitale - non potranno che relegarli ai margini del mercato del lavoro, mettendo in difficoltà anche le imprese”, ha dichiarato l'associazione di Mestre.

La regione maggiormente in difficoltà è la Sardegna, che nel 2023 ha registrato un tasso del 17,3 per cento. Seguono la Sicilia, con il 17,1 per cento, e la Provincia di Bolzano, con il 16,2 per cento. In termini assoluti, invece, il maggior numero di giovani che hanno lasciato la scuola prematuramente è della Campania ed è pari a 72mila unità: a seguire ci sono Sicilia, con 62mila unità; Lombardia con 53mila e Puglia con 38mila. A livello europeo il dato italiano, pari a 10,5 per cento, si colloca a pari merito con Cipro al terzo posto tra i peggiori: solo la Spagna, con il 13,7 per cento, e la Germania, con il 12,8 per cento, fanno peggio.