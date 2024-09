Caro scuola, 10 consigli per risparmiare su acquisto libri e materiale

Introduzione

Studenti, associazioni e sindacati denunciano gli aumenti. Secondo la Rete degli Studenti Lazio, la Cgil e la Flc Cgil Roma si tratta del 12% in più rispetto al 2023 e del +23,4% in quattro anni. Secondo l'Osservatorio nazionale Federconsumatori, il rincaro medio sul corredo scolastico è del 6,6% e sui libri di testo del 18%.



Proprio per aiutare le famiglie e gli studenti a risparmiare, Federconsumatori ha stilato un decalogo con alcune strategie per spendere meno sia per i libri di testo sia per il materiale scolastico. Dal second hand agli acquisti all’ingrosso: ecco i 10 consigli