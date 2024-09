Scuola, aumenta la spesa per le famiglie. Gli incentivi principali

Introduzione

Una spesa di 647 euro per ciascun alunno per il corredo scolastico, cui si aggiungono 591,44 euro per i libri obbligatori e i dizionari: queste le cifre che peseranno sulle tasche delle famiglie all’arrivo del nuovo anno scolastico. I conti li ha fatti l'osservatorio di Federconsumatori. Agevolazioni e voucher potranno ridurre l’impatto economico. In alcuni casi sono aiuti statali, in altri regionali: ecco il punto.