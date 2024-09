Il ministro dell'Istruzione e del Merito, ospite a Cernobbio, annuncia che in Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia parte una fase di prova dell’uso dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Poi sottolinea l’importanza del modello del 4+2 per l'istruzione tecnica e professionale - "dovrà trasformarsi in un modello applicato ordinariamente" - e dell’alternanza scuola - lavoro per "collegare sempre di più la scuola al mondo dell'impresa" ascolta articolo

"Siamo uno dei primi Paesi ad aver avviato quest'anno scolastico una sperimentazione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Parte in 15 classi, in alcune regioni: Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia". Ad annunciarlo, al Forum Ambrosetti a Cernobbio, è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che aggiunge: "Se il modello funzionerà pensiamo di estenderlo ulteriormente proprio perché la personalizzazione della didattica è uno dei must della mia azione di governo in materia di istruzione e credo che l'intelligenza artificiale adeguatamente guidata dal docente possa svolgere un ruolo significativo". Poi ai microfoni di Sky TG24 spiega: "Bisogna restituire autorevolezza ai docenti e riportare in classe la cultura del rispetto".

"La sperimentazione 4+2 diventerà un modello applicato" Valditara ha poi parlato del modello del 4+2 per l'istruzione tecnica e professionale, che "è un passaggio fondamentale. Oggi parte in via sperimentale, ma dev'essere la linea di fondo che dovrà ispirare il nostro sistema dell'istruzione tecnico-professionale nei prossimi anni e in prospettiva dovrà trasformarsi da sperimentazione a un modello applicato ordinariamente". "La riforma del 4+2 è improntata alla concretezza", ha evidenziato il ministro, ricordando che l'Italia ha un "mismatch eccezionale rispetto ad altri Paesi fra domanda e offerta di competenze. Non sarà possibile ricoprire il 47% dei lavori ad alta competenza perché mancherà un'offerta adeguata da parte del sistema formativo scolastico. Ed è stata calcolata una perdita di Pil di 35 miliardi per questo mismatch. Sappiamo quanto tutto questo danneggi la competitività del nostro sistema produttivo". approfondimento Scuola, rapporto di Save The Children: "Compromessi percorsi crescita"

"L'alternanza scuola - lavoro è fondamentale" Di grande importanza per Valditara è anche "l'alternanza scuola lavoro, continuo a chiamarla così perché Pcto mi risulta un po' urticante come termine: per noi è fondamentale ma è fondamentale d'altro canto in tutti i sistemi che funzionano, penso al modello svizzero o tedesco". "Voglio sottolineare questo aspetto: quando al G7 abbiamo messo la necessità di collegare sempre di più la scuola al mondo dell'impresa, la necessità di potenziare l'istruzione tecnico professionale, ho trovato uno straordinario consenso da parte di tutti i ministri presenti - ha evidenziato - Tutti si stupiscono che invece in Italia ci sia qualcuno che guarda a questa riforma con ostilità, quasi nostalgico di Gramsci, dei percorsi unitari, di quei percorsi differenziati, e che ci sia ancora qualcuno che parli di sfruttamento, di una scuola subordinata alle esigenze dell'impresa. È evidente che non è così". approfondimento Prestiti studio, 220 milioni nel 2024. Sale età media dei richiedenti

Le nuove Linee guida sull'educazione civica Poi parlando delle nuove Linee guida sull'educazione civica, il ministro ha ricordato che "per la prima volta, e credo che questa sia anche una piccola rivoluzione culturale, ho voluto che si parlasse di Costituzione a 360 gradi, quindi che si parlasse anche del valore dell'iniziativa economica privata, del valore della proprietà privata, dell'importanza del lavoro". "Perché ritengo che - ha concluso Valditara - valorizzare l'impegno, valorizzare la cultura del lavoro, l'importanza del lavoro come un principio a cui i ragazzi debbano ispirarsi sia assolutamente fondamentale". approfondimento Inizio scuola 2024/2025, il calendario regione per regione: le date