Prestiti studio, 220 milioni nel 2024. Sale età media dei richiedenti

I finanziamenti per l'istruzione, nei primi otto mesi dell'anno, ammontano a circa 6.685 euro e vengono ripagati in poco più di quattro anni, con 53 rate. Sono le cifre contenute in una ricerca condotta da Facile.it e Prestiti.it, su un campione di 350mila richieste. Nessun ciclo di formazione è escluso: si va dall'asilo nido ai corsi post-universitari. Alta la richiesta da parte delle donne

Da gennaio ad agosto 2024 in Italia sono stati erogati prestiti da investire per lo studio per un totale di circa 220 milioni di euro: il finanziamento medio ammonta a 6.685 euro e viene restituito in poco più di quattro anni, cioè in 53 rate. L’elemento di novità principale che emerge dai dati contenuti in una ricerca condotta da Facile.it e Prestiti.it – su un campione di 350mila richieste - è però che cresce l’età media di chi cerca un prestito personale per la propria formazione: i beneficiari superano adesso i 37 anni, contro i 35 anni e mezzo dello scorso anno.