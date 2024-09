Non si placa il caso che riguarda il ministro della Cultura: “Mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Boccia. Mai si è discusso di questioni di sicurezza”, scrive Sangiuliano su La Stampa. Sulla stessa linea Meloni: “Il ministro mi ha garantito che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, specie del G7”. Lei però sul suo profilo Instagram pubblica foto di atti riservati e sostiene: “Io non ho mai pagato nulla” ascolta articolo

Non accenna a placarsi il caso che riguarda il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la consulente Maria Rosaria Boccia. Il ministro continua a negare che un solo euro pubblico sia stato speso per lei e che non abbia mai avuto accesso ad atti riservati riguardanti il prossimo G7 della Cultura, che si terrà a Napoli dal 19 al 21 settembre. A difendere il titolare del dicastero di via del Collegio Romano è scesa in campo anche la premier Giorgia Meloni, che in diretta televisiva ha sostenuto la versione di Sangiuliano. Ma non si è fatta attendere la risposta di Boccia, che ha smentito questa versione e ha pubblicato sul suo profilo Instagram foto degli atti riservati inerenti il prossimo G7 della Cultura. Le opposizioni chiedono spiegazioni a Sangiuliano ed è probabile che già la prossima settimana, con la ripresa dei lavori parlamentari, vengano calendarizzate le interrogazioni sul caso.

La difesa di Sangiuliano Sangiuliano, che continua a lavorare al vertice, continua a difendersi sostenendo che Boccia non abbia mai avuto accessi ad atti riservati e che non sia mai stato speso un euro pubblico per lei. “Rispetto a una innegabile tempesta mediatica che mi ha investito negli ultimi giorni, e all'interno della quale si fa fatica a distinguere autentiche fake news dai fatti reali che pure vanno ricondotti in una giusta dimensione, ritengo opportuno fornire la mia versione soprattutto sugli elementi di rilevanza pubblica", ha dichiarato il ministro in una lettera pubblicata oggi sul La Stampa. "Ho conosciuto la dottoressa Boccia a metà del mese di maggio durante la campagna per le elezioni europee riscontrandone un'identità di vedute. In seguito, ho maturato l'intendimento di conferire alla dottoressa Boccia l'incarico, a titolo gratuito, di consigliere del ministro per i grandi eventi. Dopo la prima fase istruttoria, accogliendo alcune perplessità del Gabinetto sulla possibilità, ancorché meramente potenziale di situazioni di conflitto di interesse, ho deciso di non dare corso alla nomina e l'ho comunicato formalmente. Non è la prima volta che il ministero della Cultura, come altre istituzioni, non proceda a nomine che pur erano state istruite. In questo tempo la dottoressa Boccia non ha mai preso parte a procedimenti amministrativi. Ritengo importante sottolineare che mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Boccia", ha continuato Sangiuliano. Come racconta il ministro, “in una prima fase si era effettivamente pensato di tenere l'evento internazionale nell'incantevole Positano, ma già nei primi mesi dell'anno, come dimostrano i carteggi del ministero, anteriormente alla mia conoscenza con la dottoressa Boccia, si è deciso di spostarlo a Napoli per ragioni logistico-organizzative e di contenimento della spesa. Pompei è stata coinvolta, sin dall'inizio, soltanto per l'organizzazione di un evento culturale. Il 3 giugno, mi sono recato al Parco Archeologico di Pompei per visitare i ponteggi metallici che consentono ai visitatori di guardare restauratori e archeologi al lavoro. Non è stato un sopralluogo avente a oggetto il G7. E in ogni caso le occasioni in cui è stata presente non avevano affatto carattere istituzionale e nemmeno in senso lato di istruttoria del G7. Mai si è discusso di questioni di sicurezza", ha poi concluso. leggi anche Sangiuliano-Boccia, foto sui social e incarichi sospetti: cosa succede

Le parole di Meloni e la risposta di Boccia A difendere Sangiuliano è stata la stessa premier Giorgia Meloni: il titolare del dicastero, ha dichiarato la premier ieri in diretta televisiva, "mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona". Soprattutto, "queste sono le cose che a me interessano per i profili di governo, poi il gossip lo lascio ad altri perché non ritengo di doverlo commentare io". A stretto giro è però arrivata la risposta di Boccia, che dal suo profilo Instagram ha attaccato la premier: “Questa persona ha un nome, un cognome e un titolo”, ha dichiarato. Dopo aver puntato l'indice sullo staff di comunicazione del ministero e allungato sospetti sulle possibili "talpe" che avrebbero diffuso la mail incriminata, la donna ha poi pubblicato due documenti relativi all'evento. Si tratterebbe di due pagine, di cui si legge solo l'intestazione, relative alla parte "Culture: global public good, global responsibility" e alle "sessioni di lavoro (4 sessioni da un'ora ciascuna"). Inoltre, ha confermato ancora una volta che “io non ho mai pagato nulla. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tant’è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro”. Sul suo profilo, poi, Boccia ha evocato la presenza di audio che potrebbero confermare la sua teoria. leggi anche Caso Boccia, Meloni difende Sangiuliano: “Gossip lo lascio ad altri”

La risposta di Maria Rosaria Boccia su Instagram alle parole di Meloni - Instagram

La risposta di Maria Rosaria Boccia alle parole di Meloni - Instagram

Cosa sappiamo Le nuove evidenze emerse ieri segnalavano proprio l'indiscreta presenza dell'imprenditrice in occasione dei sopralluoghi effettuati dallo staff del ministro a Pompei, dove sarebbero stati in programma per i rappresentanti dei governi stranieri una visita al Parco archeologico; un concerto della direttrice d'orchestra e consigliera del ministro, Beatrice Venezi, e una cena nella Palestra Grande. Per l’organizzazione di questi eventi sarebbe anche partita una mail, pubblicata da Dagospia, del direttore del Parco di Pompei, l'archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel, che aveva in copia non solo i funzionari del ministero, come il capo della segreteria tecnica, il consigliere diplomatico, ma anche Maria Rosaria Boccia, che quindi sarebbe stata informata, al pari degli addetti autorizzati, del possibile percorso che effettueranno i ministri. Il caso, quindi, iniziato con Boccia che ringraziava il ministro della Cultura per la nomina a consigliere per i grandi eventi, smentita dal ministero, e con la controrisposta di lei che ha pubblicato diversi scatti insieme a Sangiuliano, farà discutere anche nei prossimi giorni. “Il G7 cultura è ancora sicuro?", attacca dall'opposizione il Pd. Anche il M5s chiede come possa essere possibile che la "non consigliera" di Sangiuliano "ricevesse mail con informazioni sensibili da funzionari del ministero della Cultura, per giunta su un account non protetto". "Siamo davanti a una situazione molto grave che dimostra gravi falle organizzative su cui chiediamo chiarezza e che vengano fatti tutti gli accertamenti del caso anche da parte della Farnesina e del ministero degli Interni", dice la capogruppo democratica in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi che non esclude neppure l'ipotesi di un possibile "danno erariale per l'amministrazione". E il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto chiede addirittura un parere dell'autorità per la cybersecurity. leggi anche Maria Rosaria Boccia, l'influencer e la foto col ministro Sangiuliano