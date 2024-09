Sondaggio, Ius Scholae: 55% degli italiani favorevole

Nelle intenzioni di voto Fdi resta il primo partito al 28,6%, +0,1% rispetto a metà luglio. Secondo il Pd, in calo dello 0,5%. Sale il M5s (+0,6%), Avs raggiunge il 7%. Lega scende al 7,9% (-0,7%). È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Peggiora giudizio sul governo. Sullo Ius Scholae, il 55% è a favore. Sullo Ius Soli, i contrari (48%) prevalgono leggermente sui favorevoli (46%). Il 60% è d’accordo con la durata dell’anno scolastico. Per 8 su 10 è ok il divi