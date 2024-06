A Roma si è tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale del partito. "Trasformeremo 8, 9 e 10 giugno nel nostro Rubicone", ha detto il candidato alle Europee. Il vicepremier e segretario del Carroccio, riferendosi a Macron: "Non rompere le palle, vacci tu in guerra. Mai nessuna arma italiana bombarderà in territorio russo"

Si è chiusa a Roma la campagna elettorale della Lega in vista dell'election day in cui spiccano le Europee (ma anche le Comunali e le Regionali in Piemonte). Fra i protagonisti anche Roberto Vannacci, candidato con il Carroccio alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Il generale, al centro di diverse polemiche per via delle sue posizioni, si è espresso su diversi temi, a cominciare dalla guerra in Ucraina : “Certamente Putin non è peggio di Stalin. Quindi vale la pena negoziare la pace". E su Salvini: “Ci sentiamo poco, spero di non deluderlo”. Il candidato è stato accolto dai cori "Vannacci uno di noi", "c'è solo un generale". Dopo di lui sul palco è salito il segretario Matteo Salvini, che ha garantito sulla tenuta del governo: "Va avanti fino al 2027 e ci prenotiamo anche gli altri 5 anni. Si mettano l'anima in pace".

Il generale ha poi discusso del proprio rapporto con la Lega: “Con Salvini ci sentiamo poco, solo per messaggio. Non abbiamo strategia una direttiva, siamo in armonia senza che uno dia all'altro la linea", ha spiegato. "Spero di non deluderlo", ha affermato Vannacci. Se non si avrà il risultato sperato la colpa sarà di Salvini? "La responsabilità è di tutti. Non sarà solo sua", ha risposto. In merito all’ipotesi che si senta o meno un outsider all’interno del Carroccio, ha commentato: “Io sono a mio agio ovunque. Non possono non stare a mio agio nella città eterna, città bellissima. Sono un candidato autonomo nella Lega, perché credo agli ideali a cui si ispira. Quindi non mi sento un outsider. Ma manterrò la mia identità, perché ci tengo. I governatori non mi gradiscono? È una domanda da fare ai governatori, non a me". In merito all’ipotesi di tesserarsi con la Lega: “Vedremo. L'importante non è l'iscrizione al partito ma la condivisione di ideali e dei principi".

"La Nato non mi risulta sia coinvolta nel conflitto. Qualsiasi decisione l'hanno presa i singoli Stati”, ha detto Vannacci, riferendosi al conflitto in corso in Ucraina. “Stoltenberg dovrebbe stare attento a quello che dice. Perché il Consiglio del Nord Atlantico non ha mai deliberato un'azione ostile nei confronti della Russia o nei confronti di difesa dell'Ucraina", ha aggiunto, in riferimento alle parole del segretario della Nato dei giorni scorsi.

“Roma è una città di storia e di tradizione, è città eterna. Questa Europa l'eternità ce la vuole portare via. A causa delle politiche degli ultimi 20 anni ci hanno consegnato un'Europa più povera. Ci vogliono vendere un'Europa meno libera, non siamo più liberi di parlare. Veniamo sospesi e allontanati”, ha detto il generale in merito all’Unione europea. “Non siamo più liberi perché le nostre città non sono sicure. Questa Europa non ci piace più. È un'Europa più triste e molto più insicura. Ci hanno detto che ci sarebbe stato l'Armageddon per i cambiamenti climatici. Oggi il cielo è azzurro, grazie a Dio”. E infine: "Il dado è tratto. E fate in modo di fare una bella decima sulla Lega, e scrivete Vannacci. Trasformeremo l'8, 9 e 10 giugno nel nostro Rubicone".

Salvini: generale Vannacci in Ue regalo della Lega all'Italia

"Abbiamo il capitano e il generale, ma voi siete la fanteria. Senza il popolo, capitani e generali non vanno molto lontano. Vedere così tanta gente mi dice che la grande e bella sorpresa delle prossime elezioni Europee sarà la nostra Lega, con tanti saluti e gufi e menagrami”, ha detto Salvini. "Non possiamo più tollerare lo spaccio a cielo aperto di clandestini che hanno rotto le palle. Scegliere un generale per difendere i confini italiani in Europa è il lavoro più grande che la Lega possa fare agli italiani”, ha aggiunto. Poi scherzando dice: "Chi non vota sabato e domenica è complice. Uomo avvisato mezzo salvato. Dico anche Donna, fluido, asterisco… così spero di aver colto il plenum e se no mi accusano", ha aggiunto ironicamente.

Salvini a Macron: “Non rompere le palle, vacci tu in guerra”

"Caro Macron, se vuoi la guerra predi l'elmetto e la fionda e vai in guerra, ma non rompere le palle ai giovani italiani e europei”, ha proseguito Salvini. "Mai nessuna arma o missile italiano - ha aggiunto - dovranno essere usati per bombardare in territorio russo". Poi su Trump dice: "Qualcuno sui giornali era turbato dal fatto che avessi scambiato qualche minuto di telefonata con colui che spero che diventerà il presidente degli Stati Uniti a novembre. Spero che qualcuno ci aiuti a portare un po' di ordine e di pace. Quando vincono i democratici è solo guerra e disperazione".

Salvini: la Lega è il partito che cresce di più nei sondaggi

"Dopo il voto ci ritroviamo qua in Italia a festeggiare un'Europa liberata. Il nove giugno speriamo di celebrare la festa di liberazione dei popoli europei”, ha concluso Salvini, che poi aggiunge: "Non possiamo parlare di sondaggi, ma sbirciando nelle redazioni di qualche giornale, vi posso dire che in queste settimane e in questi giorni la Lega è il partito che sta crescendo di più"."Per la prima volta il centrodestra unito può essere maggioranza a Bruxelles. Chi non vota si prende una grande responsabilità”. Infine un attacco alla Bce: "Sarebbe giusto che i popoli europei avessero un controllo e un giudizio su un ente che non è autonomo e anarchico, la Bce, che ha scherzato coi risparmi, coi mutui, con gli stipendi, con la vita delle famiglie italiane e dovrà tornare a rispondere delle sue azioni, nel bene o nel male, ai popoli europei. La signora Lagarde non può essere libera di portare povertà e miseria in giro per l’Europa".