La guerra in Ucraina, il generale Vannacci, gli attacchi interni alla Lega al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono alcuni dei temi toccati dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite dell'ultima puntata di Tribù, il talk con i protagonisti della politica italiana in onda su Sky TG24 in vista del voto per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Che risultati spera di ottenere il leader della Lega alle urne? “Stando a quello che sento avendo attraversato l’Italia, la Lega avrà un bel risultato superiore a quello delle politiche. Sarà una bella sorpresa”, ha detto in merito ai sondaggi che vedono un superamento di Forza Italia sul Carroccio. Sul toto-nomi per la prossima Commissione europea, Salvini non si sbilancia e si limita a dire che “per guidare una maggioranza di centrodestra serve qualcuno di centrodestra: né Draghi né von der Leyen possono farlo”. Si guarda dunque a una vittoria a tutto campo della destra, senza doversi accordare con i socialisti. E in generale Salvini si dice contrario a "una ulteriore cessione di sovranità all'Europa".

Guerra in Ucraina: "No ad armi per attaccare Mosca"

Sulla guerra in Ucraina: “Io sento alcuni leader europei secondo cui noi domani dovremmo andare in guerra e usare soldati italiani, attaccare la Russia con le nostre armi. C'è chi ha smania di guerra”. Come ottenere quindi la pace? “Il dialogo, la diplomazia, la fine della morte dei civili non si ottiene bombardando e uccidendo. Abbiamo sempre approvato l’invio di armi a Kiev in funzione difensiva, se devono essere usate per scatenare la terza guerra mondiale non siamo d’accordo”. Per Salvini i colloqui di pace devono essere competenza di Ucraina e Russia: “Ho l’impressione che ci sia qualcuno che non vuole la fine di questa guerra per interesse politico o economico”. La Cina? “Anche”, dice, ma menziona anche il segretario della Nato, Stoltenberg. E precisa di “non stare né con Putin né con Zelensky”.

Migranti: "Dietro traffico di clandestini c'è business, droga e armi"

Intanto in Italia si è aperta una nuova polemica, dopo che la premier Meloni ha consegnato un esposto al Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo parlando di flussi d'ingresso legali per i migranti usati come "ulteriore canale di immigrazione irregolare", con lo spettro di una regia della criminalità organizzata. Dal monitoraggio sugli ultimi due anni, sono emersi "dati allarmanti" in "alcune regioni, su tutte la Campania", ha precisato illustrato Meloni in Consiglio dei ministri. Dove è stata la falla in questi anni? “Lo chiedete a una persona che è a processo per aver fatto quello che aveva promesso, cioè contrastare il traffico di migranti e gli sbarchi clandestini. Dietro il traffico c’è il business, c’è la malavita, droga e armi". Poi ha aggiunto: "Vi sembra normale che a ottobre vada a sentenza rischiando 15 anni per sequestro di persona solo per aver detto a una nave spagnola che doveva sbarcare in Spagna?".