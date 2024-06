Lega attacca Mattarella sulla Ue, poi Salvini frena: cosa è successo

Nel giorno della Festa della Repubblica, il Carroccio ha attaccato il capo dello Stato per il suo messaggio: "Con l'elezione del Parlamento europeo consacreremo la sovranità dell'Ue", ha detto Mattarella. "Se pensa davvero che la sovranità sia dell'Ue invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi", ha attaccato il senatore leghista Claudio Borghi. Le opposizioni sono insorte

La posizione della Lega e di Salvini

Ieri, dopo quelle di Borghi, sono arrivate anche le parole di Salvini: ”È la festa della Repubblica, non della sovranità europea". Poi è passata ancora qualche ora e il vicepremier ha frenato, dando la colpa ai giornali che hanno "travisato" le parole del presidente: "Noi non chiediamo le dimissioni di nessuno. Borghi è un nostro ottimo senatore, e io penso che il capo dello Stato sia stato travisato da qualche giornale perché nel giorno della festa della Repubblica, nel giorno in cui la Costituzione ci ricorda che la sovranità appartiene al popolo, parlare di sovranità europea...".

Tajani si dissocia

Da Chigi e da Fratelli d'Italia, silenzio. Si dissocia invece nettamente Forza Italia con il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Ogni scelta anti europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Gli esprimo la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto".

Le opposizioni insorgono

Le opposizioni sono insorte all'unisono chiedendo un intervento della premier a tutela della figura del presidente. "È gravissimo l'attacco che è arrivato dalla Lega al Presidente della Repubblica, è un attacco senza precedenti", ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein. Analoga l'uscita di Giuseppe Conte che ha giudicato la mossa della Lega "indegna e sconclusionata". E poi tutti gli altri, da Renzi a Calenda fino ad Avs: definiscono "ignobile" l'attacco al presidente.