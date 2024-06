Il primo ad attaccare Mattarella è stato Borghi: "Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso". Commentando il tweet del senatore leghista, Matteo Salvini a In mezz'ora ha risposto: "Oggi c'è la festa della Repubblica, oggi è la festa degli italiani, non della sovranità europea. Abbiamo un presidente della Repubblica perché c'è la Repubblica, io penso all'Europa come stati sovrani che si mettono insieme, ma la sovranità nazionale è fondamentale, al di là dei tweet oggi si festeggia la Repubblica italiana. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi".

La difesa del presidente Mattarella da parte del vicepremier Antonio Tajani

All'interno della maggioranza è il vicepremier e ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani a dissociarsi dalle affermazioni leghiste: "Siamo italiani ed europei, questa è la nostra identità. Questa è la nostra civiltà. Ogni scelta anti europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Gli esprimo la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto".

L'opposizione difende Mattarella

Insorgono anche le opposizioni. Quello della Lega "è un attacco diretto al Capo dello Stato. Non si è mai visto il giorno della festa della Repubblica" ha detto Elly Schlein a Zona Bianca, su Rete 4. Dal comizio a Testaccio a Roma la leader del Pd ha poi aggiunto "È gravissimo l'attacco che oggi è arrivato dalla Lega" al Presidente della Repubblica, un attacco "senza precedenti. Vorrei che la premier si esprimesse e prendesse le distanze da quell'attacco. Lo facciamo noi ringraziando il Presidente della Repubblica". Per il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia si tratta di un attacco inaccettabile e "le parole di Matteo Salvini che 'coprono' invece di condannare quelle del senatore Claudio Borghi sono lì a dimostrare, e non ce ne era certo bisogno, la forza eversiva delle forze sovraniste. Nella giornata che festeggia la nostra Repubblica attaccare, in modo strumentale, il Presidente della Repubblica e chiederne le dimissioni vuol dire non rispettare le nostre istituzioni e il garante dell'unità nazionale". Anche Boccia si chiede "cosa pensa Giorgia Meloni delle parole dei suoi alleati". Il M5S non resta in silenzio con Giuseppe Conte che da Foggia ha dichiarato che il tweet di Borghi "è una polemica indegna, richiedere le dimissioni del presidente Mattarella è una cosa non commentabile, talmente grave e talmente sconclusionata". Poi il leader del Movimento ha aggiunto che "una campagna elettorale, per quanto si possano alzare i toni e si possa anche agire strumentalmente, non giustifica una richiesta del genere. Il presidente Mattarella ha detto delle cose ovvie. Siamo in Europa e semplicemente bisogna andare in Europa a testa alta e non come questo governo che ha accettato la proposta franco-tedesca che addirittura comporta dei tagli di 13 miliardi l'anno".