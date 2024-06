Il leader della Lega a Milano: "Un saluto a Elly Schlein, spero rimanga per 30 anni segretaria... la sua guida del Pd è garanzia che per 30 anni la Lega starà al governo". E su Macron: "Chi lo vota fa il male dell'Italia". Vannacci alla folla: "Siete come la decima legione, al vostro segnale scateniamo l'inferno" ascolta articolo

"L'Italia ripudia la guerra. Non possiamo lasciare ai nostri figli la terza guerra mondiale e nucleare sull'uscio di casa". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante l'evento del Carroccio a Milano in vista delle elezioni europee. Nei prossimi giorni i gruppi della Lega alla Camera e in Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento a rispettare l'articolo 11 della Costituzione. "Il mio abbraccio - dice poi Salvini - va alla piazza di Roma, quella di Giorgia Meloni, con cui governeremo a lungo. Più proveranno a dividerci, più ci uniranno”.

Salvini: spero che Schlein rimanga segretaria Pd, governeremo 30 anni "Saluto un'altra piazza milanese, un saluto a Elly Schlein. Spero rimanga per 30 anni segretaria... È una brava persona, non la pensa come me su alcuni temi ma la sua guida del Pd è garanzia che per 30 anni la Lega starà al governo". Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della Lega a Milano. Quando ha citato il nome della segretaria dem, che è in contemporanea a lui all'Arco della Pace di Milano, la piazza ha risposto fischiando. approfondimento Europee, Meloni: "Voto è Referendum tra due visioni di Europa"

Salvini: chi sceglie Macron fa il male dell'Italia In Europa "non abbiamo cambiato idea, non abbiamo mai votato Ursula Von der Leyen e mai voteremo Ursula Von Der Leyen" alla presidenza della Commissione europea. A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a un comizio a Milano. "Vogliamo il centrodestra unito nei Comuni, nelle Regioni, a Roma, e anche al Parlamento europeo. E se qualcuno del centrodestra per far dispetto dice 'con la Lega no' o preferisce Macron a Le Pen, non fa un dispetto alla Lega ma fa il male dell'Italia e degli italiani. Perché fra le bombe di Macron e la pace di Marine Le Pen abbiamo il dovere di scegliere Marine Le Pen", ha concluso Salvini. approfondimento Schlein: "Da quando governa, Meloni cancella la libertà delle persone"

Vannacci a leghisti: a vostro segnale scateniamo inferno "Siete tantissimi, é come avere davanti a sé una legione, la decima legione", ha detto il generale Roberto Vannacci aprendo il suo intervento al comizio della Lega a Milano. "L'8 e 9 giugno votate Lega e scrivete Vannacci e al vostro segnale scateneremo l'inferno", ha sottolineato.