La presidente del Consiglio ha tenuto un discorso in occasione della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle Europee. “Dicono che le campagne elettorali e la politica si facciano in rete e sui social. Per noi si fanno guardando le persone negli occhi. Noi non rinunceremo mai alla piazza, è da lì che noi veniamo”, ha detto Meloni ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in Piazza del Popolo a Roma in occasione della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle Europee dell'8 e 9 giugno. “Dicono che le campagne elettorali e la politica si facciano in rete e sui social. Per noi si fanno guardando le persone negli occhi. Noi non rinunceremo mai alla piazza, è da lì che noi veniamo”, ha dichiarato la leader di FdI aggiungendo che "il 25 settembre del 2022 abbiamo scritto la storia insieme a milioni di italiani". Poi rivolgendosi al pubblico: "Grazie per darmi la carica e per esserci con il vostro entusiasmo perché questa piazza racconta la differenza tra noi e la rabbia e la cattiveria dei nostri avversari più livorosi. Promettetemi che non diventeremo mai come loro. Il nostro motore è costruire e non distruggere", ha detto.

Meloni: "Vogliamo dare una democrazia finalmente capace di decidere" Nel corso del suo comizio, Meloni ha sottolineato che "noi (FdI) abbiamo chiuso la stagione dei governi tecnici e abbiamo dato all'Italia un governo sostenuto dalla maggioranza popolare coesa, un governo con un programma ambizioso. Noi non stiamo al governo pensando a come rimanerci, ma siamo qui per lasciare questa nazione in condizioni migliori di come l'abbiamo trovata, costi quel che costi”. La presidente del Consiglio ha poi affrontato la questione della riforma del premierato. “Noi siamo dalla parte giusta della storia e chi è dalla parte giusta non deve mai avere paura. A questa patria vogliamo dare una democrazia finalmente capace di decidere. Per questo abbiamo deciso di dare agli italiani una riforma che consenta ai cittadini di eleggere il presidente del Consiglio: la riforma del premierato”, ha detto. Sull'immigrazione, Meloni ha poi precisato: "Hanno tentato di dipingerci come un governo disumano. L'Italia ha segnato un cambio di passo sull'immigrazione, in Europa lo sanno”. vedi anche Meloni in copertina su Economist: è fra le 3 donne chiave d'Europa

Meloni: "Per il Pd è democrazia solo se governano loro" La presidente del Consiglio si è poi rivolta agli avversari politici: Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "Non voglio dire niente del M5s che prendeva ogni decisione sulle piattaforme online e ora ci dice che è autoritario che i cittadini scelgano direttamente da chi essere rappresentanti. Da trasformare il parlamento in palazzo di vetro a partito consociativo della prima repubblica il passo è breve: c'è una coerenza nella capacità di tradire tutte le promesse che avevano fatto", ha detto Meloni. Poi, riferendosi, al Partito democratico: "E' surreale che un partito che si definisce democratico poi ci dice che dovremo passare sui loro corpi per fare una riforma che rafforza la democrazia: abbiamo capito che per il Pd è democrazia solo se c'è quel partito che comanda ma è un'altra cosa". Meloni: "Sono una leader democratica? Schlein non scappi e risponda" Nel corso del comizio a Roma, Meloni ha attaccato ancora la leader del Partito democratico Elly Schlein e il candidato del socialisra alla Commissione europea Nicolas Schmidt. "Qualche giorno fa il candidato alla presidenza della commissione dei socialisti, tale signor Schmit, ha detto che i conservatori sono una forza non democratica, secondo il candidato di Elly Schlein e del Pd io che sono presidente dei conservatori e presiedo il governo italiano" dopo essere stata eletta "non sarei democratica". Meloni ha poi rivolto un appello a Elly Schlein. "Chiedo pubblicamente alla segretaria del Pd di dire se condivide o no queste parole ma non scappi anche stavolta. Elly, è una domanda semplice: condividi sì o no che io sia una leader democratica? E se non sono un leader democratico, cosa sono? Sono un dittatore? E se sono un dittatore, si fa la lotta armata per depormi? Sono dichiarazioni deliranti, irresponsabili, di gente che per raggranellare mezzo voto scherza con il fuoco. Signor Schmit, spero si renda conto di quello che dice: cosa accadrebbe se qualcuno dovesse prenderla sul serio, se qualche fenomeno imbevuto di idee estremiste dovesse passare alle vie di fatto?".