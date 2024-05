Il sindaco di Bergamo, candidato dem alle europee, e il vicecoordinatore di Forza Italia sono gli ospiti della nuova puntata di "Tribù", il talk in onda dal lunedì al venerdì in cui i protagonisti della politica italiana si confrontano con giornalisti e commentatori in vista del voto dell’8 e 9 giugno

Dopo essersi detti entrambi positivi e fiduciosi per quanto riguarda il voto dell’8 e 9 giugno, il tema sul tavolo è quello del premierato: "Ricordo altre riforme costituzionali ‘o la va o la spacca’ e non è finita bene - dice Gori - Varrebbe la pena provare ad aprire un dialogo, la proposta della premier Meloni pensiamo che modifichi in modo pericoloso l’equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione". "Gli obiettivi della riforma del premierato sono la chiarezza, la stabilità e basta cambi di casacche o governi che continuano a mischiarsi - replica Cattaneo - Poi sono d’accordo, come Forza Italia vogliamo che le riforme si facciano insieme".

Decreto salva-casa

Il decreto salva-casa per Gori "è un condono, lo è di fatto. La cosa grave è che di case il governo non si occupa seriamente, abbiamo un problema di edilizia residenziale pubblica in tutte le città e c’è un problema di housing e non c’è alcuna idea espressa dal governo". Per Cattaneo "la casa è il tema forse in cima alle priorità di Forza Italia, grazie a noi non ci sono rialzi sul tema del catasto e non ci sono nuove tasse sulla casa. Rispetto ad altri condoni fatti più recentemente questo mi sembra più un provvedimento che cerca di togliere quella burocrazia che spesso tanti di noi hanno".

Le risorse

Il tema delle risorse, dice Cattaneo, "sarà il tema della Finanziaria di quest’anno che sarà complicata perché c’è una congiuntura economica internazionale difficile. Io dico che dobbiamo essere forse in questo governo più coraggiosi in una serie di liberalizzazioni". "Io penso che sia serio affrontare il tema della selezione della spesa pubblica se il governo si trova in difficoltà a chiudere una Legge di Bilancio, se siamo in difetto di finanziamento del sistema sanitario, se non troviamo i soldi per finanziare l’assistenza alle persone non autosufficienti - replica Gori - E l’altro aspetto è che in Italia ci sono 90 miliardi di evasone fiscale, affrontare il tema di far pagare le tasse a tutti penso sia un tema serio".