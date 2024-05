Festival dell'Economia di Trento, oggi l'intervento di Giorgia Meloni

"Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa" è il tema scelto per l'evento con la presidente al Consiglio. Tra gli altri presenti alla seconda giornata del festival: Tajani, Nordio, Piantedosi e Schlein

"Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa". È il tema scelto per l'intervento della premier Meloni per la seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. L'appuntamento - al Teatro Sociale - è fissato per le 14:30. A intervistare la presidente del Consiglio è la giornalista Maria Latella.