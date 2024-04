Accolta all'entrata della fiera dai ministri Lollobrigida, Valditara e Santanchè, dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Verona Damiano Tommasi, la premier ha detto: "Oggi è la prima giornata nazionale del made in Italy, la qualità dei nostri prodotti sono un pezzo fondamentale di come l'Italia è vista all'estero" ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi alla fiera di Verona, dove ha vistato la 56esima edizione di Vinitaly. "Sono giornate complesse, ma ci ho tenuto a essere qui oggi, a ribadire valore e centralità che questo governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, le eccellenze degli agricolori italiani fanno un pezzo significativo del nostro made in italy", ha spiegato la premier. Con lei c'erano anche tre ministri del suo governo: Francesco Lollobrigida, Daniela Santanchè e Giuseppe Valditara. Insieme a loro la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il prefetto di Verona Demetrio Martino e il presidente della provincia Flavio Massimo Pasini.

Il programma della premier al Vinitaly Il programma prevede un incontro nell'auditorium della fiera con gli studenti degli istituti agrari, quindi un giro per i padiglioni del Vinitaly, a partire da quelli del Masaf e della Regione Veneto. Per visitare la kermesse Meloni ha scelto di indossare un abbigliamento casual, con scarpe da ginnastica. "Oggi è la prima giornata nazionale del made in Italy, che questo governo ha voluto per sostenere il valore che ha per la nostra economia" e perché "la qualità dei nostri prodotti sono un pezzo fondamentale di come l'Italia è vista all'estero", ha sottolineato presidente del Consiglio. approfondimento Vinitaly 2024 al via oggi, i dati su export ed enoturismo

Meloni agli studenti di Agraria: "Voi tenete in piedi identità italiana" Il primo appuntamento per la premier è stata la premiazione degli istituti agrari per la Giornata del Made in Italy. "Dobbiamo garantire una istruzione sempre migliore, ringrazio il ministro Valditara per il lavoro fatto sugli istituti tecnici e professionali, e sul liceo del made in Italy: possono dire quello che vogliono ma cultura e identità italiana la tenete in piedi voi con quello che avete scelto di studiare, grazie per quello che farete, per raccontare l'Italia nel mondo", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vinitaly parlando agli studenti.

approfondimento Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

"Lavoriamo per smontare l'approccio Ue sull'ambiente" "Chi pensa che bisogna cacciare l'uomo per difendere l'ambiente immagina un mondo che non esiste. Nel mondo reale abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la natura e la nostra capacità di trasmetterla alle giovani generazioni", ha ribadito la presidente del Consiglio. "Il ministro Lollobrigida faceva riferimento all'Europa che noi abbiamo cercato di smontare, che stiamo cercando di smontare, chi ha pensato che si potesse difendere la natura non tenendo conto del lavoro degli agricoltori o addirittura pensando di farlo contro di loro non sapeva di cosa stava parlando perché gli agricoltori sono i primi bioregolatori e noi dobbiamo ricordarci che per difendere l'ambiente è fondamentale l'opera dell'uomo", ha continuato.

leggi anche Made in Italy agroalimentare, fino al 50% di manodopera straniera

"Italia seria e credibile, apripista su tanti dossier Ue" Meloni ha poi aggiunto: "Abbiamo aumentato le risorse per l'agricoltura e portato avanti delle battaglie in Europa per le quali l'Italia ha avuto il coraggio di porre delle questioni e piano piano tante altre nazioni hanno cominciato a seguirci, perché quando dici cose serie, di buon senso, quando sei pragmatico e credibile è possibile che tu possa fare da apripista". La premier ha sottolineato anche che "è accaduto su molti dossier su cui abbiamo lavorato, anche grazie al sistema Italia".

leggi anche Meloni: "Utero in affitto disumano, diventi presto reato universale"