Natalità, Meloni: sfida demografica è priorità del governo

"Questa è una materia che tutti sanno essere una priorità assoluta di questo governo: per noi la sfida demografica, la sostenibilità economica a cui è connessa, rappresenta una delle principali sfide: non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro. Il governo ha la responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione. Considero un cambio di passo fondamentale l'approccio con cui questo governo affronta queste tematiche rispetto al passato", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni intervenendo all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

Natalità, Meloni: cattivi maestri anche da cattedre da 6 politico



Natalità, Meloni: declino non è destino. Invertire tendenza

"Nessun intervento concreto sarà mai sufficiente se a monte non invertiamo la narrazione che per anni è stata fatta: è stato detto per decenni che mettere al mondo un bambino avrebbe compromesso libertà, sogni, carriera, in alcuni casi la bellezza, che quindi era una scelta che in fondo non era conveniente. Per decenni cattivi maestri hanno proclamato che la genitorialità era un concetto arcaico, negli ultimi tempi si è sostenuta la follia che mettere al mondo un bambino è un atto contro l'ambiente". "Io credo che queste tesi surreali, vecchie e nuove, rischino di trascinare l'Italia e l'Europa sull'orlo del precipizio", osserva il presidente del Consiglio. "Il declino è una scelta che si può ribaltare, non è un destino. Occorre costruire una società amica della natalità", spiega Meloni, "noi abbiamo fatto la nostra scelta. Abbiamo raccolto la sfida demografica. Per questo motivo alla natalità è intitolato un ministero", dice ancora la premier.