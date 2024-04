Made in Italy agroalimentare, fino al 50% di manodopera straniera

La manodopera straniera dietro al made in Italy agroalimentare raggiunge una percentuale del 50%. I dati ufficiali registrano 362mila immigrati occupati nel settore, pari al 31,7% delle giornate di lavoro, ma considerando anche il sommerso i numeri diventano molto più alti. La stima emerge dal rapporto “Made in Immigritaly”, il primo commissionato dalla Fai-Cisl al centro studi Confronti sui lavoratori immigrati nell’agroalimentare. Non c’è filiera del made in Italy agroalimentare in cui il lavoro migrante non assuma un ruolo rilevante. Il fenomeno coinvolge realtà come quella del Parmigiano Reggiano, prodotto con il grande apporto dei lavoratori indiani, e le campagne agrumicole o del pomodoro del Sud Italia.