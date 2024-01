Riforma autonomia, costi ancora tutti da capire

Più poteri alle Regioni ma bisogna prima stabilire quali saranno gli standard garantiti ai cittadini sui servizi - dalla sanità all'istruzione - in modo che ci sia uniformità in tutto il Paese. Si dovrà determinare anche l'impatto sul bilancio dello Stato, senza far saltare i conti, altrimenti non ci sarà il decentramento

Non esiste al momento una stima di quanti soldi servirebbero, ma da una prima ricognizione (il rapporto del Comitato guidato da Sabino Cassese ) è emerso che l’impatto sui conti pubblici potrebbe essere rilevante, perché bisognerà garantire a tutti i cittadini parità di trattamento in molti servizi.

Servizi standard da garantire

Parliamo dei cosiddetti Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), in pratica standard uguali in ogni parte del Paese per la maggior parte dei settori decentrati (escluse alcune competenze come protezione civile e commercio con l’estero). Dalla sanità all’istruzione, passando per i trasporti e la sicurezza sul lavoro, ci dovrà essere uniformità, come dire: curarsi in Calabria come in Lombardia senza differenze.

Il rischio disuguaglianze

Poiché però le Regioni che chiederanno più poteri potranno trattenere più di ora una parte delle tasse, lo Stato si ritroverà meno fondi per andare in soccorso a chi ha i conti locali in rosso ed equilibrare le disuguaglianze geografiche, già molto forti fra Nord e Sud.