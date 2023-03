Politica

Che cos'è l'autonomia differenziata e cosa potrebbe cambiare

La bozza di riforma presentata in Conferenza Stato-Regioni dal ministro Calderoli spinge sul percorso di decentramento di diverse competenze, oggi attribuite alla potestà concorrente tra Stato e territorio. Tra queste: salute, lavoro, ambiente e istruzione. La proposta non piace a tutti i governatori, soprattutto perché non fissa i Lep, i livelli essenziali di prestazioni che dovrebbero essere rispettati in tutto il Paese per ogni materia

Inizia in salita il mandato di Roberto Calderoli come ministro degli Affari Regionali. La bozza di decreto che disciplina la riforma dell’autonomia differenziata dei territori italiani è al centro del dibattito politico. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, lo ha definito “un provvedimento che genera il caos e spacca in due il Paese”. Il presidente della Puglia Michele Emiliano parla del rischio “di una Babele” di regole. Cosa si intende per autonomia differenziata e cosa potrebbe cambiare: il punto

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, come modificato nel 2001, prevede essenzialmente che una serie di materie, non affidate in via esclusiva allo Stato centrale, possano essere demandate alla competenza di ogni singola Regione a statuto ordinario (tutte, tranne Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia). La legge che affida le competenze è "approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"