I cittadini elettori abruzzesi devono presentarsi ai seggi con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all’ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. L’elettore può votare un candidato Presidente e il voto non si estende alle liste a esso collegate; oppure può votare una lista e, in questo caso, il voto si estende anche al candidato Presidente a essa collegato; oppure ancora può votare un candidato Presidente e una delle liste a lui collegate. Si può esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Le due preferenze devono essere di genere diverso quindi per una donna e per un uomo comunque della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima.