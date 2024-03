Elezioni regionali Abruzzo, ecco quando e come si vota

Si vota domenica 10 marzo, dalle 7 alle 23 e non sarà possibile il voto disgiunto. Due candidati: il presidente uscente Marsilio e l’ex rettore dell’Università di Teramo D’Amico

A sfidarlo, Luciano D'Amico, professore ed ex rettore dell'università di Teramo. È appoggiato da un’ampia coalizione di centrosinistra – denominata “Patto per l’Abruzzo – con Pd, Movimento Cinque Stelle, Azione, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Socialisti, e una lista civica D’Amico Presidente.

Da una parte, il governatore uscente ed ex senatore di Fratelli d’Italia Marco Marsilio, sostenuto da tutto il centrodestra: oltre al suo partito, ci sono Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio presidente, Noi Moderati, Udc-Dc.

Come si vota

Non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate.

L’elettore può quindi:

• votare un candidato Presidente, e in quel caso il voto NON si estende alle liste collegate

• votare una lista, e il voto si estende anche al candidato Presidente

• votare un candidato Presidente e una delle liste collegate.

Verrà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.

Oltre al presidente, si rinnova anche il consiglio regionale, composto da 31 membri: sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara, otto per quella di Chieti, più (di diritto) il neopresidente e il candidato che è arrivato secondo. Sarà possibile esprimere una o due preferenze per i candidati consiglieri. Se due, dovranno essere di genere diverso, pena l’annullamento del secondo nome.